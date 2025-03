Napoli, tegola per Anguissa: nuovo ostacolo per ADL

Il ds Manna è al lavoro per puntellare la rosa a disposizione di Antonio Conte che verrà blindato da De Laurentiis. Un nuovo ostacolo per Anguissa: spunta la verità

Novità importanti per allestire una rosa super competitiva in vista della prossima stagione. Il progetto di Conte potrebbe continuare anche nella prossima stagione, ma nelle ultime ore l’allenatore del Napoli è stato accostato anche a Juventus e Milan. Anguissa può firmare subito, ma spunta la nuova grana: cosa c’è di vero.

Novità importanti per il futuro di Frank Anguissa. Il centrocampista del Napoli è diventato uno dei centrocampisti più affidabili della Serie A con un percorso di crescita importante a partire da Spalletti. Ora il suo futuro resta in bilico: spunta la nuova grana per il presidente De Laurentiis. Una nuova mossa a sorpresa per continuare insieme la storia d’amore, ma ecco i dettagli della futura operazione di calciomercato.

Il centrocampista azzurro è diventato prezioso nelle due fasi di gioco, ma il suo ingresso contro il Venezia è stato da dimenticare dopo circa un mese fuori per infortunio. Conte confida in lui anche per un finale entusiasmante di stagione, ma il suo futuro resta in bilico.

Napoli, il futuro di Anguissa: per la firma c’è un ostacolo

La dirigenza partenopea cercherà di monitorare attentamente la situazione rinnovi: da Meret ad Anguissa passando per Juan Jesus. Tanti i nodi da sciogliere in vista del futuro per regalare nuovi innesti già pronti subito per Antonio Conte.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, non è stato trovato ancora l’accordo sull’ingaggio per un nuovo contratto fino al 2029 o 2030. C’è stato solo il prolungamento automatico fino al 2027, ma ora lo stesso Anguissa è pronto a salutare il Napoli in estate per una nuova avventura suggestiva.

Già un anno fa il centrocampista azzurro aveva espresso il suo desiderio di volare in Arabia Saudita, ma poi ha rifiutato anche l’offerta del Monaco per sposare il progetto tecnico di Antonio Conte. I primi mesi sono stati entusiasmanti segnando anche gol decisivi, ma spunta così la nuova tegola per il futuro di Anguissa.

Il presidente De Laurentiis potrebbe lasciarlo subito partire per investire così milioni per il suo sostituto: piace da tempo il centrocampita dell’Inter Davide Frattesi, protagonista in Nazionale, ma trova poco pazio con la maglia dell’Inter. La palla passa così allo stesso giocatore del Napoli che dovrà comunicare la sua intenzione al club partenopeo in tempi brevi.