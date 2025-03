Napoli, colpo dalla Turchia: lo manda Mourinho

Josè Mourinho continua la sua avventura in Turchia per mettere in mostra i talenti del Fenerbahce. Spunta il nuovo colpo in casa Napoli: l’intreccio con l’allenatore portoghese

Le vie del calciomercato sono infinite in casa azzurra. Il ds Manna continua a lavorare senza sosta per allestire una rosa sempre più competitiva anche in vista del ritorno immediato in Champions League. Pochi minuti fa i media turchi hanno rilanciato la trattativa per un nuovo attaccante allenato negli ultimi mesi dal manager portoghese Josè Mourinho.

Tutto può cambiare improvvisamente sul fronte calciomercato in casa azzurra. Conte è molto concentrato sulle ultime otto finali da disputare, ma ecco la verità a sorpresa per un nuovo colpo dalla Turchia. Josè Mourinho l’ha consigliato alle big della Serie A, tra cui il Napoli, dopo le sue prestazioni entusiasmanti con il Fenerbahce.

Napoli, la mossa a sorpresa dalla Turchia: spunta la verità

La dirigenza partenopea è molto attenta ad ogni singolo dettaglio per nuovi acquisti estivi. Spunta il nuovo intreccio dalla Turchia su consiglio dell’ex allenatore della Roma Mourinho: ecco di chi si tratta.

Come svelato dai media turchi, il Napoli ha messo gli occhi sull’attaccante del Fenerbahce guidato da Josè Mourinho, Oguz Aydin, classe 2000. Il ds Manna è sulle tracce di nuovi prospetti internazionali pronti a sbarcare subito in maglia azzurra. C’è da convincere Antonio Conte per continuare il percorso di crescita alla guida della squadra azzurra, ma il progetto di Aurelio De Laurentiis è sempre più avvincente.

Un nuovo retroscena entusiasmante di calciomercato per sognare in grande. Il Napoli vorrebbe così lottare fino alla fine per lo Scudetto per poi iniziare subito a programmare la prossima stagione. Il ds Manna si sta già portando avanti col lavoro per ambire a grandi palcoscenici: Mourinho potrebbe essere l’arma vincente per arrivare alla valida alternativa in attacco.

Il Napoli ha intenzione di muoversi in anticipo per beffare le altre big europee in vista dei prossimi mesi. Il ds Manna ha intenzione di puntellare la rosa a disposizione di Antonio Conte, che è stato accostato nelle ultime ore anche ad un clamoroso ritorno alla Juventus.

Pochi minuti fa è arrivata la decisione di puntare su Igor Tudor per gli ultimi mesi in casa bianconera, ma in estate potrebbe avvenire una nuova rivoluzione. ADL cercherà di continuare con l’allenatore leccese che sta conoscendo fino in fondo anche la città partenopea fuori dal campo.