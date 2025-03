Napoli: affare in Premier, preso il talento brasiliano

I partenopei guardano con attenzione in Premier per andare a rinforzare la rosa a disposizione di Conte. Piace molto un giocatore carioca

È un Manna che si muove su diversi tavoli in questo calciomercato. Da un lato sta individuando profili che possono sposare alla perfezione il modo di pensare calcio di Conte, ma dall’altro si guarda con attenzione anche ai giocatori che magari garantiscono un futuro roseo e anche una plusvalenza importante. E attenzione ad un talento della Premier che sta facendo molto bene ed è stato accostato anche agli azzurri.

Secondo quanto riferito da Caught Offside, il Napoli starebbe seguendo con attenzione un brasiliano che gioca in Premier. L’idea sarebbe quella di andare a prenderlo in prestito, ma non è affatto semplice visto che si parla tanto di una valutazione intorno ai 30 milioni. Una cifra importante per un calciatore che comunque ha ancora tanto da dimostrare e quindi non è da escludere che si proverà magari una soluzione differente per andare a trovare la fumata bianca.

Calciomercato Napoli: occhi in Premier, i dettagli del colpo

Il Napoli ha sempre puntato su calciatori sconosciuti, ma che con il passare del tempo si sono dimostrati di assoluto talento. Gli ultimi sicuramente Kvaratskhelia e Osimhen. Ora Manna avrebbe deciso di andare con forza su un altro profilo che ha sicuramente tanto ancora da far vedere, ma le sue qualità sono indiscusse. Un qualcosa che vorrebbe portare i partenopei a chiudere l’operazione in prestito, ma il West Ham punta a 30 milioni di euro per la sua partenza.

Gli azzurri hanno messo nel mirino Luis Guilherme. Il 19enne brasiliano in questa stagione ha fatto molta fatica a trovare spazio, ma si tratta comunque di un giocatore di talento e il Napoli, come altre big, lo stanno monitorando da vicino. Per il momento non c’è nessuna trattativa in corso, ma una semplice valutazione da parte dei partenopei. Anche perché la formula che vuole il West Ham non convince molto Manna.

Il club inglese punta ad una cessione a titolo definitivo intorno ai 30 milioni di euro. Il Napoli sarebbe ragionando sulla possibilità di un prestito durante il prossimo calciomercato. Per questo motivo ad oggi sembra difficile ipotizzare una fumata bianca. Poi tutto può accadere e non ci resta che attendere ancora un po’ di tempo per capire come si evolverà la situazione e quali saranno le scelte su Luis Guilherme.