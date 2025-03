Napoli: nuovo bomber per Conte, arriva grazie a Osimhen

I partenopei potrebbero trovare un attaccante di assoluto livello grazie all’assist del nigeriano. La trattativa è pronta ad entrare nel vivo

È un Manna scatenato sul calciomercato. Dopo le difficoltà registrate a gennaio, il direttore sportivo ha deciso di mettere il piede sull’acceleratore e far entrare nel vivo sin da ora diverse trattative. L’operazione Marianucci è solamente la prima di molte altre che saranno chiuse magari già nei primi giorni del calciomercato. E tra i movimenti che i partenopei sono pronti a definire ci potrebbe essere anche un attaccante di assoluto livello.

Secondo le ultime informazioni del Corriere dello Sport, ci sarebbe una trattativa tra il Liverpool e il Napoli per il trasferimento di Osimhen alla corte di Slot nel prossimo calciomercato. Sappiamo come i Reds non hanno nei programmi una spesa di solo cash per il nuovo bomber e una trattativa con uno scambio potrebbe essere la soluzione giusta. E c’è un giocatore destinato a stuzzicare molto i partenopei per la stagione che verrà. Naturalmente per il momento siamo nel campo delle ipotesi, ma non è da escludere che in futuro si possano avere delle conferme.

Calciomercato Napoli: Osimhen al Liverpool, ci sarà lo scambio?

Il futuro di Osimhen sembra essere lontano dal Napoli e dall’Italia. Si continua ad insistere con l’ipotesi Juventus, ma i bianconeri in questo momento hanno altre priorità. Quindi la pista che porta al nigeriano è assolutamente fredda. Non sarebbe così, invece, per il Liverpool. I Reds avrebbero già iniziato dei contatti con il club partenopeo per il bomber attualmente al Galatasaray. La squadra inglese lo vorrebbe in rosa a giugno ed è pronta a mettere sul piatto una proposta importante.

Al momento siamo nel campo delle ipotesi, ma il Liverpool è pronto a presentare una proposta al Napoli per strappare alla concorrenza Osimhen. I Reds difficilmente arriveranno ai 75 milioni senza una cessione importante. Per questo motivo attenzione alla possibilità di uno scambio con magari uno tra Nunez e Luis Diaz nella trattativa. Maggiori chance per il primo considerato anche il ruolo.

Nunez può essere considerato a tutti gli effetti una prima punta e siamo certi che darebbe una mano importante a Conte e al Napoli. Per il momento siamo in una fase di valutazione e riflessione e non c’è alcuna trattativa di calciomercato. Poi in futuro non è da escludere nulla e i partenopei un pensierino sono pronti a farlo soprattutto con la partenza di Osimhen.