Mercato Napoli, colpo dal Liverpool: assist dai bianconeri

Mercato Napoli, gli azzurri lavorano ad un colpo che arriva direttamente dal Liverpool e la svolta per questa operazione può arrivare grazie ad un assist del tutto inatteso da parte dei bianconeri. Andiamo a vedere le ultime notizie, visto che potrebbe mutare l’aspetto della linea d’attacco di Antonio Conte con questo innesto.

Dopo le cose mirabolanti fatte in estate in sede di calciomercato, gli azzurri si sono bloccati a gennaio. Probabilmente, rispetto ai piani societari, come più volte ammesso anche dallo stesso Giovanni Manna, qualcosa è andato storto. Sicuramente con la partenza di Khvicha Kvaratskhelia, dal momento che si aveva la netta sensazione che potesse restare almeno fino a fine anno.

In estate, però, ancor di più adesso che la qualificazione in UEFA Champions League sembra essere stata messa in cassaforte e manca solo la matematica certezza, occorrono dei rinforzi. Ed ora per il Napoli in sede di mercato arrivano tempi in cui bisogna seriamente fare qualcosa. Attenzione, infatti, a questa pista dal Liverpool che può rivelarsi altamente interessante.

Mercato Napoli, arriva un nuovo colpo dal Liverpool? Le ultime

I reparti in cui si deve investire di sicuro è la difesa, al pari del reparto avanzato. Rafa Marin, infatti, a meno di clamorosi ribaltoni, andrà via ed occorre un nuovo difensore centrale, mentre in avanti serve sicuramente un erede di Kvaratskhelia ed un bomber di scorta di Lukaku. Ancor di più visto che non si sa che piega prenderà il futuro di Giovanni Simeone.

Stando a quanto raccontato da Todofichajes.com, infatti, il Liverpool ha deciso di puntare forte su Isak del Newcastle per sostituire Darwin Nunez. Il bomber uruguaiano quest’anno ha faticato tantissimo, potrebbe seriamente andar via ed è stato accostato di recente anche al Napoli. Che dunque adesso potrebbe tornare alla carica puntando sul fatto che i Reds hanno già scelto l’erede.

Napoli, sorpresa per il nuovo bomber: assist dai bianconeri

Il bomber classe 1999 in stagione ha segnato solo 7 gol tra tutte le competizioni dal momento che si è adattato molto male al nuovo allenatore, Arne Slot. Darwin Nunez è considerato da tempo l’erede di Edinson Cavani e potrebbe seriamente rilanciarsi a Napoli, dove “El Matador” ha scritto pagine enorme di storia. Da vedere se gli azzurri intendono affondare per davvero il colpo.