Infortunio Anguissa, tegola per Conte: i nuovi tempi di recupero

Infortunio Anguissa, arriva un duro colpo per Antonio Conte in vista dei prossimi impegni per il Napoli. In tal senso, cambiano i tempi di recupero per il roccioso centrocampista azzurro, che dunque non sarà a disposizione per la partita contro il Venezia. Andiamo a vedere i nuovi tempi di recupero per l’ex Villarreal, tra le altre.

Il camerunese è stato senza ombra di dubbio tra gli uomini più decisivi della stagione del Napoli, dal momento che è riuscito finalmente in quello che per anni gli ha chiesto prima Spalletti e poi anche Antonio Conte. Vale a dire quello di essere sicuramente dominante a centrocampo, cosa per lui innata. Ma aggiungendo anche dei gol sfruttando la sua tecnica ed il suo fisico.

Quest’anno, infatti, sotto la cura dell’ex Chelsea e Tottenham, si è completato ed è arrivato alla sua definitiva consacrazione. Il discorso relativo al suo rinnovo è ancora un fascicolo aperto, ma adesso quello che desta maggiore attenzione è l’infortunio per quel che riguarda Anguissa. In tal senso, cambiano i tempi per il suo rientro in campo ed andiamo a vedere le ultime notizie.

Il centrocampista ancora KO: le ultime notizie in casa Napoli

Le sue potenzialità sono del tutto fuori discussione e per questo motivo il suo KO ha gettato tutto l’ambiente Napoli nello sconforto. Per fortuna di tutti, fino a questo momento Gilmour e Billing sono riusciti a sostituirlo in maniera egregia, senza farlo minimamente rimpiangere. E dandogli dunque anche il tempo di poter recuperare con un pizzico di serenità in più.

Si pensava che potesse tornare arruolabile già per la partita contro il Venezia ma in realtà Zambo Anguissa, nonostante abbia praticamente recuperato quasi al 100% dal suo infortunio, sarà risparmiato anche per la partita di domenica ad ora di pranzo. Non sarà dunque della sfida ed a questo punto è lecito immaginarselo in campo contro il Milan, dopo la sosta per le Nazionali.

Infortunio Anguissa, cambiano i tempi di recupero: le ultime

A quel punto, però, bisognerà seriamente valutare la candidatura di Gilmour. Il doppio regista con Lobotka è una soluzione che ha dato straordinarie risposte per il Napoli di Conte e di conseguenza Anguissa dovrà meritarsi il rientro in campo dal primo minuto. A lui la palla, ora.