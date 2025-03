Inzaghi via dall’Inter, colpo di scena: resta in Serie A

Simone Inzaghi, impegnato in una lotta su tutti i fronti con la sua Inter, potrebbe seriamente lasciare i nerazzurri, con un club di Serie A che potrebbe provare l’affondo per assicurarsene le prestazioni di natura tattica e tecnica. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Siamo al cospetto di un allenatore che ha fatto straordinariamente bene da quando è arrivato all’Inter, seppur in questa stagione era probabilmente lecito aspettarsi qualcosina in più. La sua squadra ha un potenziale enorme e se in Europa ha avuto un rendimento ai limiti della perfezione, lo stesso non si può dire per quanto sta facendo in Serie A, come certificato dalla classifica.

Per valori tecnici, infatti, c’è una distanza considerevole tra i nerazzurri ed il Napoli e l’Atalanta, eppure le tre squadre sono tutte lì. Proprio per questo motivo si intensificano le voci relative ad un addio di Simone Inzaghi ed ora arriva un importante colpo di scena. Può seriamente, infatti, restare in Serie A in un’altra big. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Via dall’Inter ma ancora in Serie A: colpo di scena

Simone Inzaghi potrebbe seriamente salutare l’Inter alla fine di questa stagione? Si tratta di una ipotesi che sta ventilando da parecchio tempo, dal momento che viene accostato con una certa insistenza al Manchester United. Già a caccia, visto il rendimento della rosa, di un nuovo allenatore per sostituire Ruben Amorim. Ora però per l’ex Lazio arriva una possibile svolta.

Come raccontato dal talent scout Michele Fratini in esclusiva a TiAmoCalciomercato.it, in onda sulla pagina ufficiale YouTube di CM.IT, il sogno per l’Atalanta per il dopo Gian Piero Gasperini è proprio Simone Inzaghi, a testimonianza che i Percassi non hanno nessuna intenzione di abbassare l’asticella dopo l’addio del tecnico che ha permesso a questa squadra una crescita esponenziale.

Inzaghi pronto a cambiare panchina in Serie A: le ultime

Si tratta di una pista nuova per lui e sarebbe sicuramente una avventura stimolante, dal momento che potrebbe aggiungere al sistema di Gian Piero Gasperini le sue idee tattiche e tecniche. Si attendono sviluppi, con l’ultima parola che spetta ovviamente a Simone Inzaghi, in attesa di capire se l’Inter intenderà cambiare in panchina oppure continuare con lui.