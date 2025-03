David Neres KO, nuovi tempi di recupero: svelata la data del rientro

Per quanto riguarda l’infortunio di David Neres, arrivano notizie non di poco conto dal momento che cambiano i tempi di recupero. Che si allungano. In tal senso, le nuove in casa Napoli ci dicono che è stata cerchiata in rosso la data del suo rientro. Andiamo a vedere dunque la verità sulle condizioni del fantasista brasiliano.

L’impatto che ha avuto l’ex Ajax e Benfica sulla realtà di Napoli è stato davvero notevole, dal momento che sin dal primo momento ha dimostrato il suo valore. Inizialmente soprattutto a partita in corso, rivelandosi decisivi anche nelle pochissime chance che gli venivano concesso. Pian piano, poi, il minutaggio è aumentato fino ad arrivare alla cessione di Khvicha Kvaratskhelia.

L’infortunio al semimembranoso è stato un duro colpo sicuramente per lui, che era riuscito a conquistarsi il posto da titolare e che si è dovuto fermare. Ma anche per Antonio Conte, che ha dovuto reinventarsi un nuovo modulo e proporre il 3-5-2. Per David Neres, però, ed il suo stop arrivano delle notizie importanti visto che cambia la data per il suo rientro in campo.

Il brasiliano KO: salta il rientro contro il Venezia

Il fantasista con la maglia numero 7 è fuori ormai dalla partita contro l’Udinese, quando ha accusato il problema al semimembranoso della coscia sinistra. Sembrava scontato il suo rientro per la partita contro il Venezia, ma le ultime notizie rappresentano un importante campanello d’allarme per Conte e per tutto l’ambiente del Napoli. Vediamo per quale motivo.

Stando a quanto raccontato da Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, ai microfoni di Radio Marte, David Neres dovrebbe rientrare a pieno regime per la partita tra il Napoli ed il Milan dopo la sosta per le Nazionale. L’idea di Conte e di tutto il suo staff è quello di non forzare la mano e di aspettare il suo pieno recupero per evitare delle ulteriori problematiche.

David Neres, svelata la data per il suo rientro in campo

Probabilmente, dunque, anche se dovesse rientrare tra i convocati per il Napoli sarà solo per fargli respirare nuovamente l’aria della squadra e dello spogliatoio. David Neres, dunque, potrà continuare a lavorare durante la sosta per migliorare la sua condizione fisica ed atletica e rientrare negli automatismi del Napoli di Antonio Conte.