Nuovo modulo Napoli: scelta a sorpresa di Conte

Nuovo modulo Napoli, si susseguono notizie su delle novità che potrebbe apportare alla sua squadra Antonio Conte per alzare ancora di più l’efficacia. In entrambe le fasi di gioco. In tal senso, pare che il tecnico abbia preso la sua decisione a riguardo, dal momento che restano pochi dubbi a riguardo.

Il trasformismo dal punto di vista tattico è stata probabilmente la cifra distintiva della squadra di Antonio Conte. Ha spesso cambiato pelle per adattarsi sicuramente alle caratteristiche della squadra, cambiata radicalmente dopo il calciomercato fatto in estate prima ed in inverno poi, ma anche per le necessità legate alle tante defezioni che ci sono state di recente.

In tal senso, proprio questa situazione di emergenza ha spinto l’ex Juventus ed Inter a percorrere la strada di un nuovo modulo per il Napoli, il 3-5-2. In tal senso, però, si intensificano le voci relative ad un ulteriore cambiamento ed andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano a proposito di quella che sarà la decisione di Conte a riguardo per la gara contro il Venezia.

Nuovo modulo Napoli, colpo di scena in arrivo?

Il Napoli in questa stagione è partito con il 3-4-2-1, per poi passare prima al 4-2-3-1 ed in un secondo momento al 4-3-3, che ha esaltato le doti di inserimento di Anguissa e di Scott McTominay. Gli infortuni di Spinazzola, Olivera e David Neres hanno costretto poi Conte a cambiare ancora ed ora arrivano notizie proprio in tal senso in vista della partita contro il Venezia.

Secondo quanto raccontato dal Corriere dello Sport, nonostante i tanti recuperi, Antonio Conte non sceglierà un nuovo modulo per il Napoli ma si affiderà al 3-5-2 ancora una volta. In avanti, dunque, ci saranno Romelu Lukaku e Giacomo Raspadori, con Matteo Politano quinto di centrocampo a destra e Leonardo Spinazzola dall’altra parte. Andiamo a vedere le ultime.

Conte ha deciso: le ultime in vista di Venezia-Napoli

In porta ci sarà ancora una volta Alex Meret, con Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani ed Alessandro Buongiorno che comporranno il terzetto arretrato. Spinazzola e Gilmour dovrebbero ancora essere preferiti rispettivamente ad Olivera ed a Billing, con Lobotka e McTominay a completare la mediana.

In avanti, come detto, spazio ancora a Romelu Lukaku e Giacomo Raspadori, tra i più in forma in senso assoluto nel Napoli di Conte in questo momento preciso.