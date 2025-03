Napoli, nuove date ritiro: arriva l’annuncio con Conte

Spuntano novità importanti per le prossime date del ritiro estivo del Napoli. Ecco il nuovo annuncio con la presenza di Conte: l’annuncio in radio

Gli azzurri sono molto concentrati sulle prossime sfide di Serie A. Il Napoli è voglioso di puntare in alto dopo il decimo posto collezionato nella passata stagione: il presidente De Laurentiis è al lavoro per programmare la prossima stagione entusiasmante. Antonio Conte andrà confermato a tutti i costi dopo una cavalcata avvincente alla guida del Napoli, ma ecco le novità da conoscere per le prossime date del ritiro azzurro.

Un momento decisivo per programmare la prossima stagione in campo e fuori. Il ds Manna è sempre molto attento ad ogni dettaglio sul fronte calciomercato, ma nel frattempo il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis vorrebbe così comunicare ufficialmente le prossime date del ritiro estivo. Spuntano i primi annunci, ma al momento sono soltanto suggestioni: il nuovo annuncio in radio.

Napoli, la verità sulle date del ritiro estivo: ci sarà Conte?

Pochi minuti fa a Radio Kiss Kiss Napoli, il direttore Valter De Maggio ha svelato le prossime date del ritiro del Napoli: “Vi do in anteprima le date ufficiali dei prossimi due ritiri. Il Napoli sarà a Dimaro giovedì 17 luglio fino al 27 luglio. Poi Antonio Conte concederà dei giorni di riposo, dal 28 al 31 luglio, poi dal 1° al 15 agosto sarà a Castel di Sangro: queste date non sono ancora ufficiali”.

Il Napoli vorrebbe continuare il matrimonio con Antonio Conte, ma soltanto al termine della stagione il presidente De Laurentiis si siederà al tavolo con Manna e l’allenatore azzurro. Quest’ultimo sta continuando a ricevere offerte importanti: anche l’Arsenal ha messo gli occhi sull’esperto allenatore del Napoli.

In Serie A Juventus e Milan farebbero carte false per averlo subito in panchina, ma ADL non vuole perderlo soltanto dopo una stagione. Il percorso di crescita è appena iniziato con l’allenatore leccese che ha speso parole d’elogio al popolo partenopeo e alla città.

Quando ha tempo libero, Conte si reca insieme alla propria famiglia a visitare le bellezze della Campania: negli ultimi giorni è stato uno dei tanti turisti della Reggia di Caserta. Il legame è diventato così forte in poco tempo: il Napoli già programma la prossima stagione per ambire a grandi palcoscenici.