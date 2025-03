Napoli, allarme Anguissa: Conte contro la Nazionale

Il Napoli continua a sorprendere tutti in campionato, ma nel frattempo spunta la grana Anguissa in vista dei prossimi giorni. La mossa che ha mandato Conte su tutte le furie

Un momento decisivo per recuperare tutti gli infortunati per vivere intensamente un rush finale sempre più storico. Lo Scudetto è diventato sempre più concreto: la squadra azzurra guidata dal condottiero Antonio Conte proverà a competere fino alla fine con Inter ed Atalanta per un sogno socchiuso nel cassetto. Spunta la grana Anguissa: l’allenatore del Napoli non crede ai propri occhi.

Pochi minuti fa è successo di tutto in casa Napoli. A Castel Volturno è arrivata una notiza che ha fatto infuriato subito Antonio Conte che è molto concentrato a preparare la prossima sfida contro il Venezia. Il Napoli vuole sognare in grande dopo aver iniziato il mese di marzo alla grande con 4 punti conquistati contro Inter e Fiorentina.

Ora arriverà un’altra sfida delicata con la squadra lagunare in piena lotta salvezza con Eusebio Di Francesco. Spunta la novità sorprendente per Anguissa che sta recuperando dal proprio infortunio: ecco la mossa in Nazionale.

Napoli, recupero dopo la sosta: arriva la motivazione del Ct del Camerun

Una novità sconvolgente ha mandato su tutte le furie Antonio Conte. L’allenatore del Napoli sta monitorando le condizioni del centrocampista azzurro, Frank Anguissa, dopo il suo problema muscolare. Non farà parte della spedizione di Venezia, ma nel frattempo è arrivata la convocazione in Nazionale.

Il Ct del Camerun, Marc Brys, si è così giustificato in conferenza stampa: “Frank Anguissa è sicuro e convinto di poter giocare la seconda partita. Ecco perché l’ho convocato”. Una novità a sorpresa con il centrocampista azzurro che sarà a disposizione dopo la sosta per la sfida contro il Milan.

La squadra azzurra continua a preparare la gara contro il Venezia allenandosi senza sosta a Castel Volturno. Neres e Mazzocchi sono sulla via del recupero definitivo: Conte non convocherà Anguissa per la gara di domenica contro la squadra di Di Francesco, ma aspetterà il 100% prima di schierarlo dal primo minuto.

Il Napoli è pronto ad essere protagonista negli ultimi due mesi per regalare nuove vittorie agli azzurri. Una nuova grana in casa azzurra con la Nazionale del Camerun: ora l’ultima parola spetterà allo staff medico azzurro che dovrà dare il proprio ok.