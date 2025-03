Hamsik torna a giocare: la pazza idea dell’ex Napoli

Marek Hamsik ha scritto la storia del Napoli prima di essere il collaboratore tecnico della Nazionale slovacca. Ora può tornare in campo

Novità importanti per la scelta dell’ex centrocampista del Napoli, Marek Hamsik, che vuole ambire a grandi palcoscenici come allenatore. Spunta così un dettaglio a sorpresa per essere protagonista a tutti gli effetti ancora come calciatore: è sceso in campo ancora una volta per continuare a sognare come un tempo.

Un momento decisivo per non perdere mai il contatto con il terreno di gioco. Hamsik è pronto ad essere protagonista per continuare a divertirsi e a divertire. Attualmente è il collaboratore tecnico della Nazionale slovacca del Ct Calzona, ma ha fatto una breve apparizione in campo: ecco gli ultimi dettagli svelati dai media slovacchi nelle ultime ore.

Ha intrapreso da qualche anno questa nuova strada professionale dopo le esperienze in Cina e in Turchia: spunta la nuova mossa a sorpresa per sognare in grande. Tutto può cambiare in tempi brevi per arrivare ai risultati sperati alla guida della Nazionale insieme al Ct Calzona. Conosciamo la sua nuova idea per continuare a regalare qualche gol ed assist ai propri tifosi.

Ex Napoli, Hamsik si rimette gli scarpini: ecco quando

Come svelato dai media slovacchi all’età di 37 anni Marek Hamsik è tornato in campo. Attualmente è anche il proprietario di una squadra in Slovacchia chiamata “RSC Hamšík Academy”, dove mette in luce i giovani talenti della sua Nazionale. Proprio ultimamente ha fatto un’apparizione per loro giocando in terza divisione: nella loro prossima partita si prevede che scenderà ancora in campo l’ex azzurro.

Il centrocampista slovacco ha regalato numerose gioie ai tifosi del Napoli proprio durante il percorso di crescita degli azzurri. Un momento decisivo per continuare a ricordare i bei tempi ormai andati. Hamsik continua ad allenarsi come un professionista esemplare, ma il suo sogno è diventare un allenatore a tutti gli effetti.

Hamsik continua così a divertirsi indossando gli scarpini, ma la sua carriera professionale è diventata un’altra: da una parte è vicinissimo ai giovani slovacchi seguendo anche i figli giocare, mentre dall’altra ha iniziato un nuovo percorso avvincente come collaboratore del Ct Calzona. Nella passata stagione è stato accostato anche alla panchina del Napoli per diventare il vice di Calzona nella sua breve avventura alla guida degli azzurri.