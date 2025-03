Conte in Premier: l’annuncio clamoroso

Conte vuole regalare un nuovo Scudetto ai tifosi del Napoli, ma spunta la nuova destinazione in Premier League. Ecco il nuovo annuncio

Saranno mesi decisivi per conoscere il futuro di Antonio Conte. Ecco la mossa a sorpresa per volare nuovamente in Premier League dopo l’avventura al Chelsea. L’allenatore leccese si è rimesso al lavoro alla guida del Napoli dando ancora una volta una grande dimostrazione di forza.

Antonio Conte ha riportato subito in alto il Napoli dopo soltanto pochi mesi. Gli azzurri arrivavano da un decimo posto con tre cambi di allenatore, ma la rivoluzione del presidente De Laurentiis ha dato i propri frutti puntando tutto sull’esperto allenatore italiano. Ora lo Scudetto è diventato sempre più concreto col passare dei mesi: spunta la nuova destinazione in Premier League. Un clamoroso colpo di scena per conoscere

Napoli, la mossa a sorpresa in Inghilterra: la verità

Saranno settimane decisive per arrivare fino in fondo. Il Napoli ora ci crede davvero dopo aver iniziato alla grande il mese di marzo con 4 punti collezionati contro Inter e Fiorentina. Ecco la nuova idea clamorosa per il futuro di Antonio Conte.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Mattino, anche l’Arsenal si è mossa per conoscere il futuro di Antonio Conte. I Gunners vorrebbero tornare subito alla vittoria dopo il progetto di Arteta: l’allenatore italiano è molto concentrato al presente in casa Napoli, ma tutto può succedere. In Serie A anche Juventus e Milan avrebbero mostrato interesse per Conte: per lui un ritorno ai bianconeri sarebbe una chiusura del cerchio.

Una nuova destinazione suggestiva per conoscere il futuro dell’allenatore del Napoli. Il presidente De Laurentiis ha intenzione di blindarlo in vista delle prossime stagioni, ma soltanto a fine stagione si vedranno con il ds Manna per programmare anche la campagna acquisti.

Il Napoli è molto concentrato sulle prossime sfide per superare nuovamente l’Inter attualmente capolista della Serie A. I nerazzurri dovranno affrontare nel prossimo turno l’Atalanta, che a sua volta ha intenzione di raggiungere in classifica proprio la squadra di Simone Inzaghi.

Una sfida a tre big davvero entusiasmante per volare in alto: ecco la mossa a sorpresa per l’Arsenal che ha apprezzato sempre il profilo di Antonio Conte. Saranno gare decisive in casa azzurra per sognare in grande in attesa di conoscere il futuro dell’allenatore del Napoli.