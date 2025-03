Serie A, ribaltone: esonerato per colpa di Conte

Possibile svolta in panchina nel nostro campionato. Un tecnico è sempre più in bilico e a questo punto lo scossone è assolutamente possibile

È un momento decisivo per quanto riguarda il campionato e le sorprese possono essere sempre dietro l’angolo. Da ora in poi sbagliare potrebbe costare molto caro e per questo motivo le società stanno effettuando tutti gli approfondimenti del caso per capire se effettuare lo scossone tanto atteso oppure no.

Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, per un tecnico la situazione è assolutamente traballante. La volontà del club è quella di continuare con lui almeno fino al termine della stagione. Ma naturalmente in questi casi il giudice supremo è sempre il campo e non possiamo escludere delle sorprese magari già nel prossimo weekend. I ragionamenti sono in corso e gli ultimi risultati si preannunciano fondamentali per avere un quadro molto più chiaro.

Serie A: esonero ad un passo, i dettagli

La situazione in un club italiano è in continua evoluzione. I risultati in questo momento non stanno assolutamente sorridendo e per questo motivo non è da escludere una rivoluzione in davvero poco tempo. Ad oggi nessuna decisione è stata presa e si preferisce attendere i prossimi giorni per capire meglio come si svolgerà il tutto. Ma di certo il quadro complessivo non è dei più semplici e gli scossoni possono essere dietro l’angolo.

Stando al quotidiano sportivo italiano, la sconfitta contro il Napoli ha riportato in bilico la posizione di Palladino. Per il momento la Viola ha voglia di proseguire con l’attuale tecnico e non si ha assolutamente intenzione di procedere con lo scossone. Ma se con il Panathinaikos e con la Juventus dovessero arrivare ancora sconfitte allora la situazione potrebbe davvero cambiare. Una ipotesi da non sottovalutare considerato che, almeno per il momento, i risultati non stanno assolutamente sorridendo ai toscani.

In caso di esonero, il nome in pole position è quello di Sarri. La Fiorentina per il momento ha deciso di proseguire con Palladino e non prendere decisioni importanti. Ma l’ultima parola spetterà al campo e per questo motivo non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire se alla fine davvero si continuerà con l’ex Genoa oppure si dovrà procedere con le scossone e cambiare la guida tecnica.