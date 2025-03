Sarri torna in Serie A: obiettivo Scudetto, trattativa lampo

Maurizio Sarri, archiviata la sua esperienza alla Lazio, è pronto a tornare in Serie A in maniera del tutto inattesa. L’obiettivo del club è lo Scudetto e la trattativa arriva come un autentico fulmine a ciel sereno. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista, con l’ex Napoli che scalda i motori.

Le panchine in Italia ed in particolar modo in Serie A sono sempre estremamente mobili, dal momento che quando le cose non vanno per il verso giusto i tecnici sono sempre i primi, ed in alcuni casi addirittura gli unici, a pagare. In tal senso, sono tante le situazioni da tenere sotto controllo. Sicuramente per l’estate, ma anche per l’immediato viste le tante difficoltà.

Chiaramente questo discorso si amplifica ancora di più nel momento in cui ci sono liberi, senza squadra, allenatori del calibro di Maurizio Sarri. Il toscano, che alla guida del Napoli ha scritto pagine di storia di questo fantastico sport che è il calcio, è pronto a tornare in Serie A, con un club che vuole lui per puntare in maniera importante e decisa allo Scudetto.

L’ex Napoli torna in Serie A: trattativa lampo e colpo di scena

Siamo nello scatto finale di questa stagione di Serie A ed il margine di errore è davvero ridotto ai minimi termini per tutte le realtà in causa. Anche il Napoli ne sa qualcosa, dal momento che è entrata nella sua fase più calda la lotta per lo Scudetto. Il margine di errore di fatto non esiste, ma siamo anche nella fase in cui i club e gli allenatori pianificano il futuro. Ed ecco le ultime.

Stando a quanto raccontato sul proprio profilo X da Nicolò Schira, infatti, il Milan ha avviato i contatti con l’entourage di Maurizio Sarri. Gli agenti, infatti, lo hanno proposto ai rossoneri dal momento che sono la sua priorità allo stato attuale delle cose ed il club sta valutando la sua candidatura.

Sarri di nuovo in Serie A: l’obiettivo è lo Scudetto

Si tratta di una notizia per certi aspetti sorprendenti e che conferma da un lato la voglia di Milan da parte di Maurizio Sarri, dall’altro il fatto che i rossoneri a fine stagione saluteranno Sergio Conceicao. E’ sicuramente suggestiva l’idea di vedere il toscano ex Napoli alla guida del Milan. Si attendono sviluppi.