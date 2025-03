Infortunio Neres, tegola per Conte: cambiano i tempi di recupero

Infortunio Neres, arrivano notizie importanti direttamente dall’infermeria di Castel Volturno, vista la situazione allarmante che si è creata in casa Napoli. Per il brasiliano, il cui stop è stato un duro colpo per Antonio Conte, arrivano novità significative circa il suo rientro in campo che sarà fondamentale per gli azzurri.

Siamo in una fase a dir poco cruciale e delicata della stagione, dal momento che gli azzurri sono consapevoli del fatto che il margine di errore, dopo i recenti risultati, si è assottigliato al minimo. Non si può più sbagliare da questo punto di vista, dal momento che l’Inter ora è avanti e che l’Atalanta da dietro sta tornando a spingere in maniera importante.

Chiaramente per il Napoli e per Antonio Conte sarà fondamentale porre un freno a questa emergenza infortuni. Più che altro nella continuità, dal momento che da troppo tempo Antonio Conte non può contare su quella squadra che è la sua squadra al completo e titolare. Per l’infortunio di David Neres arrivano adesso degli importanti aggiornamenti. Andiamo a vedere le ultime a riguardo.

Il brasiliano KO: le ultime notizie dall’infermeria del Napoli

Il problema accusato al semimembranoso è a dir poco delicato e noioso come problema, soprattutto perché c’è un grosso rischio di incorrere in ricadute nel momento in cui non si fanno le cose con calma e come si deve nella procedura per il rientro in campo. In tal senso, però, arrivano notizie significative e non di poco conto. Andiamo a vedere per quale motivo.

Stando a quanto raccontato dalla Gazzetta dello Sport, per l’infortunio di David Neres arrivano notizie non di poco conto. Fermo restando che non ci sarà per la sfida contro l’Inter né per l’altro big match dello stadio Diego Armando Maradona contro la Fiorentina, il Napoli potrebbe seriamente tornare a contare sui suoi strappi a partire dalla sfida contro il Venezia.

Infortunio Neres, cambiano i tempi di recupero: i dettagli

Il brasiliano ex Ajax e Benfica è fermo ai box da circa venti giorni ed in tal senso i tifosi del Napoli non vedono l’ora di tornare ad ammirare le sue giocate. Contro il Venezia, dunque, potrebbe essere consegnato agli archivi questo infortunio per David Neres, pronto a regalare ancora strappi, allunghi, dribbling, gol e assist.