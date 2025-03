Calciomercato, De Zerbi torna in Serie A: colpo per la Champions

Roberto De Zerbi non vede l’ora di essere protagonista nel calcio italiano. Spunta la nuova big pronta per la Champions: ecco l’intreccio decisivo

L’allenatore bresciano è pronto a tornare alla guida di una big in Serie A. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha svelato così la sua prossima destinazione in Italia: l’intreccio decisivo.

Tutto può cambiare improvvisamente sul fronte calciomercato anche degli allenatori. Nuova possibile rivoluzione in Serie A per conoscere il futuro di Roberto De Zerbi, accostato alle big d’Italia e d’Europa nelle ultime settimane. L’allenatore bresciano continua ad essere protagonista alla guida del Marsiglia: spunta l’intreccio decisivo per la prossima Champions League.

Calciomercato, la mossa a sorpresa di De Zerbi: la nuova squadra

Un momento decisivo per conoscere così la sua prossima squadra italiana. L’allenatore bresciano è stato accostato alle big d’Europa, ma ora un suo ritorno in Italia è sempre più vicino. Conosciamo il dettaglio decisivo: la mossa a sorpresa per rivederlo in Serie A.

Come svelato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Roberto De Zerbi potrebbe essere l’alternativa giusta a Thiago Motta. In pole ci sono Conte e Gasperini, ma l’attuale allenatore del Marsiglia non vede l’ora di tornare in Italia dopo l’exploit alla guida del Sassuolo. Nelle ultime stagioni ha vissuto annate entusiasmante in giro per l’Europa: ora è voglioso di una nuova esperienza a casa.

Il ds Giuntoli è alla ricerca di nuovi profili avvincenti pronti a sposare il progetto bianconero. Ora Thiago Motta rischia davvero tanto al termine della stagione: l’eliminazione in Coppa Italia contro l’Empoli brucia ancora tanto. La Juventus cercherà di capire la miglior soluzione possibile in vista della prossima stagione: Motta dovrà centrare la qualificazione alla prossima Champions League per restare saldo in panchina.

La dirigenza bianconera è al lavoro per ridurre il gap con le big della Serie A cercando di lottare per lo Scudetto a partire dalla prossima stagione. La Juventus vuole partire subito alla grande dopo un’annata altalenante con Thiago Motta: il ds Giuntoli è pronto anche a dire addio alla sua scommessa. In passato De Zerbi è stato accostato anche al Napoli dopo il suo addio al Brighton: nelle ultime ore ha rivelato che in Francia allenerà soltanto il Marsiglia dopo i vari torti arbitrali. Pronta una nuova rivoluzione in estate: la svolta per il suo futuro.