Calciomercato, scambio con Tonali: colpo in Italia

Sandro Tonali potrebbe così tornare protagonista in Italia: spunta un nuovo scambio da urlo in Premier League. L’ex Milan è stato accostato alla big

Un momento decisivo per continuare a farsi strada nel calcio che conta. Sandro Tonali è voglioso di nuove sfide in Serie A: ecco la mossa a sorpresa in ottica futura. Dopo una lunga squalifica il centrocampista italiano è pronto a tornare a giocare in A: lo scambio eccellente a sorpresa per rivederlo subito in Italia.

Una crescita esponenziale per Sandro Tonali che è diventato uno dei migliori centrocampisti. Dopo il Milan è volato al Newcastle per una nuova svolta nella sua carriera, ma ora è pronto a tornare in Serie A: spunta il nuovo intreccio con lo scambio da urlo in Premier League. Il centrocampista italiano non vede l’ora di essere ancora protagonista in A: conosciamo così il dettaglio a sorpresa per rivederlo subito in Italia. Ormai ci siamo per il colpo da urlo dell’ex Milan.

Calciomercato, colpo Tonali in estate: ecco dove giocherà

Come svelato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Sandro Tonali potrebbe continuare a vestire la maglia bianconera ma non del Newcastle. La Juventus è pronta ad inserire Douglas Luiz nello scambio per arrivare al centrocampista italiano, che continua ad essere un punto di riferimento della squadra inglese e della Nazionale guidata dal Ct Luciano Spalletti.

Il ds Giuntoli è già al lavoro per puntellare la rosa bianconera, ma tutto dipenderà dall’addio o meno di Thiago Motta. L’allenatore della Juventus non sta attraversando un ottimo periodo fallendo tutti gli obiettivi finora: al momento resta soltanto il quarto posto per tornare ad essere protagonisti in Champions League.

Tonali è ormai il centrocampo moderno box to box pronto a fare la differenza in ogni zona di campo. Nell’ultima stagione ha trovato anche il gol in diverse occasioni lanciandosi in avanti senza problemi. Farebbe le fortune della Juventus in caso di arrivo a giugno: il ds Giuntoli ci proverà fino alla fine per svoltare definitivamente dopo le delusioni delle ultime settimane.

Il club bianconero vorrebbe tornare a lottare per lo Scudetto dopo le ultime stagioni da dimenticare: Tonali sarebbe il colpo perfetto a centrocampo per la Juve per puntare subito in alto. Servono giocatori di leadership per arrivare fino in fondo: i bianconeri hanno già le idee chiare per la prossima stagione.