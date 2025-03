Napoli, cinque colpi per Conte: De Laurentiis scatenato

Il Napoli è pronto a cambiare pelle in vista della prossima stagione: cinque acquisti per l’estate in modo da convincere Antonio Conte, ADL ha già deciso

Una nuova rivoluzione in estate per puntellare la rosa a disposizione di Antonio Conte. L’allenatore del Napoli dovrà prendere una decisione in vista della prossima stagione: soltanto il presidente De Laurentiis potrebbe convincerlo grazie ai nuovi acquisti dopo la sessione invernale davvero deludente. Scopriamo gli ultimi dettagli di calciomercato.

Conte è stato accostato negli ultimi giorni anche alla panchina della Juventus per un ritorno da urlo. L’allenatore del Napoli ha scritto la storia in campo e fuori della squadra bianconera portandola ai massimi livelli: in caso di addio di Thiago Motta, il tecnico azzurro è pronto anche a scegliere una nuova big in Serie A. Ora il presidente De Laurentiis potrebbe rivoluzionare ancora la rosa a disposizione dello stesso Conte dopo un mercato invernale deludente dopo l’addio di Kvara passato al PSG.

Calciomercato, la mossa a sorpresa di ADL: cinque acquisti per convincere Conte

Come svelato dal giornalista Niccolò Ceccarini su TMW il Napoli è pronto a piazzare la cinquina perfetta per convincere Antonio Conte. In pole restano i colpi ad effetto in attacco come Garnacho, Adeyemi e Talbi: quest’ultimo si è messo in luce anche in Champions League con la maglia del Club Bruges. Un momento decisivo per piazzare subito nuovi acquisti di livello internazionale: ecco le mosse a sorpresa del presidente De Laurentiis, ma non è finita qui.

Il Napoli potrebbe così chiudere in tempi brevi il colpo Zhegrova, molto vicino agli azzurri già a gennaio. Il Lille non ha aperto al suo trasferimento, ma ora il talentuoso kosovaro è pronto a dire addio vista la scadenza del suo contratto nel giugno 2026. Infine, resta in piedi la pista che porta a Lang del Psv: il giocatore olandese ha svelato di essere stato molto vicino al Napoli. Ha vissuto giorni intensi anche dal punto di vista mentale visto che era pronto a sposare il progetto di De Laurentiis.

La dirigenza partenopea continuerà a sondare altre piste per puntellare la rosa a disposizione di Antonio Conte. L’allenatore azzurro dovrà sedersi al tavolo con il presidente De Laurentiis per capire se ci saranno margini per continuare il loro matrimonio dopo una stagione eccellente nonostante la lotta Scudetto.