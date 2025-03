Mercato Napoli, affare a sorpresa col Lecce: bruciato il Milan

Mercato Napoli, gli azzurri lavorano ad un colpo a sorpresa e ad un nuovo nome che arriva direttamente dal Lecce e che si può sposare alla perfezione con il progetto tecnico e tattico di Antonio Conte. Bruciato il Milan, che pure da tempo si muoveva sulle sue tracce.

Gli azzurri come è noto non possono di certo restare a guardare in sede di calciomercato. Anzi. Il tempo dell’immobilismo, da questo punto di vista, non è più ammesso, ancor di più dopo la gestione da incubo che si è avuta della sessione di gennaio. La squadra di Conte, ancor di più ora che si sta avvicinando in maniera importante la qualificazione alla prossima UEFA Champions League, necessita di allungare la rosa in maniera importante per dare delle valide alternative al tecnico.

Si dovrà intervenire in maniera massiccia e da tempo ormai si parla dei famosi sette colpi da consegnare ad Antonio Conte. Per il mercato del Napoli, però, adesso arriva una svolta importante ed un nome nuovo. Si guarda, infatti, in casa Lecce per un profilo che sarebbe perfetto per le sue caratteristiche con il progetto tecnico e tattico di questa squadra. A quanto pare il direttore sportivo Giovanni Manna lo ha già messo nel mirino e vuole provare a beffare il Milan. Andiamo a vedere le ultime notizie.

Mercato Napoli, occhi in casa Lecce: beffa per il Milan?

Il Lecce è impegnato in una lotta per evitare la retrocessione davvero serrata e dove il margine di errore è davvero ridotto ai minimi termini. In tal senso, per i pugliesi la concentrazione è massima. Nonostante questo, stando a quanto raccontato dal giornalista del Roma Giovanni Scotto in una intervista a Radio Kiss Kiss Napoli, il Napoli in sede di mercato per l’estate sta seguendo con interesse anche il nome di Krstovic del Lecce, che quest’anno si è consacrato in maniera definitiva come un centravanti letale e completo.

Classe 2000, sul talento montenegrino c’è da tempo soprattutto il Milan che ne sta seguendo l’evoluzione e lo sviluppo. Quest’anno è stata probabilmente la sua miglior stagione in carriera, come certificati dai 10 gol messi a segno in un Lecce che produce sempre molto poco. Già a gennaio il Lecce ha rifiutato una offerta da 15 milioni di euro dal Betis Siviglia e di conseguenza il Napoli deve sapere che se vuole assicurarsi Krstovic deve investire una cifra comunque considerevole.

Sarebbe perfetto per Antonio Conte, dal momento che darebbe al Napoli delle soluzioni diverse per il reparto avanzato e potrebbe essere un nome da tenere in considerazione soprattutto in caso di cessione di Giovanni Simeone.