Napoli, Conte rivoluziona la difesa: la mossa a sorpresa

Il candidato numero uno a sostituire Buongiorno è Juan Jesus, ma ora Conte potrebbe sorprendere tutti: ecco la nuova mossa sorprendente

Una voglia immensa di chiudere in bellezza il girone d’andata: spunta la nuova mossa in difesa per affrontare il Genoa. Juan Jesus scalpita per una maglia da titolare, ma ora Conte ha intenzione di optare per una nuova mossa sorprendente nel reparto difensivo. Ecco la verità annunciata pochi minuti fa dall’edizione de La Gazzetta dello Sport.

Sarà un mese di assenza forzata per Alessandro Buongiorno che dovrà stare ai box per un infortunio alle vertebre. Il difensore del Napoli tornerà in campo soltanto a fine gennaio: Conte potrebbe rivoluzionare subito la difesa nonostante la presenza di Juan Jesus che scalpita per una maglia da titolare. Il Napoli cercherà così di collezionare altri tre punti in ottica Champions League: ecco l’annuncio di pochi minuti de La Gazzetta. Juan Jesus non vede l’ora di tornare a giocare in campionato dopo il debutto da incubo a Verona, ma potrebbero esserci cambiamenti dell’ultim’ora.

Napoli, Conte ha deciso: la nuova strategia in difesa

Tutto può cambiare nel giro di poche ore con gli azzurri che continuano ad allenarsi a Castel Volturno. Un tour de force decisivo anche a Natale per Lukaku e compagni per blindare la posizione in Champions League, ma il sogno Scudetto si fa sempre più vivo. Ecco la decisione in difesa: chi giocherà al posto di Buongiorno?

Come svelato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, c’è anche Giovanni Di Lorenzo in lizza per sostituire Alessandro Buongiorno al centro della difesa. Una mossa a sorpresa per non far sentire l’assenza del difensore torinese, ma in pole resta sempre Juan Jesus pronto a scendere in campo contro il Genoa.

Il Napoli continua ad allenarsi a Castel Volturno per provare nuove azioni vincenti come quella messa in atto ad Udine sul terzo gol di Anguissa. Conte ha blindato prima la difesa azzurra per poi pensare al gioco da impiantare nuovamente: ecco la nuova idea per sostituire al meglio Buongiorno con lo spostamento di Di Lorenzo in difesa. In queste ore ci sta pensando in maniera assidua per rivoluzionare così la difesa partenopea.

Il ds Manna vuole chiudere nuovi colpi nel frattempo per regalare un difensore di caratura internazionale a Conte per sopperire a nuovi problemi. L’ultima pazza idea in vista della sfida contro il Genoa: ecco la verità dell’ultim’ora.