Napoli, rescinde il contratto: colpo a zero per Conte

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere della Sera, il direttore sportivo della Juventus, Cristiano Giuntoli, ha informato l’agente di Danilo di voler rescindere anche il contratto sei mesi prima della fine del contratto. Il difensore brasiliano vuole continuare la sua avventura fino a giugno, ma tutto può cambiare improvvisamente. Soltanto in caso di buonuscita Danilo direbbe addio con Conte e il ds Manna che seguono da vicino l’evolversi della situazione.

Il Napoli vorrebbe accontentare anche il ds Giuntoli con l’inserimento di Giacomo Raspadori: l’attaccante azzurro vuole giocare con maggiore continuità a Torino. La svolta potrebbe arrivare proprio nelle prossime ore per chiudere il colpo a sorpresa. Danilo è ormai già da tempo nel mirino del presidente De Laurentiis, ma ora potrebbe liberarsi a parametro zero dalla Juventus.

La Juventus è vogliosa di essere protagonista sul fronte calciomercato per puntellare la rosa di Thiago Motta. A sua volta lo stesso allenatore bianconero ha richiesto nuovi colpi al ds Giuntoli per competere con le altre big della Serie A: spunta il nuovo intreccio decisivo con Danilo per completare l’operazione sorprendente. Un momento decisivo per chiudere subito il colpo a parametro zero: il difensore brasiliano dirà subito addio ai bianconeri con Conte pronto ad accoglierlo a braccia aperte in casa Napoli.