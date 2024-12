Napoli, infortunio Kvara: nuovi tempi di recupero

Conte ha cercato di recuperare il prima possibile Khvicha Kvaratskhelia, ma il talento georgiano salterà la trasferta di Genoa: ecco i suoi nuovi tempi di recupero

Il Napoli continua a lavorare intensamente a Castel Volturno: Anguissa ha saltato l’ultima seduta di allenamento per uno stato influenzale, mentre Mazzocchi è tornato in gruppo. Ancora ai box Kvara, ma cambiano i suoi tempi di recupero per rivederlo in campo con il Napoli.

Dopo la vittoria in campionato contro l’Udinese, il Napoli vuole chiudere in bellezza il girone d’andata collezionando altri punti in ottica Champions League blindando così un posto tra le prime quattro. Un momento decisivo anche per conoscere il recupero del talento georgiano Kvara: ecco come sta ora. Una voglia pazzesca di incidere in campo come un tempo con le trattative per il suo rinnovo contrattuale che continuano spedite.

Il presidente De Laurentiis vorrebbe subito blindarlo, ma non c’è ancora l’accordo con il suo agente: il club partenopeo è intenzionato a continuare la loro storia d’amore, ma non è mai detta l’ultima parola. Già in estate è stato accostato alle big d’Europa, ma Conte l’ha voluto blindare per il suo nuovo progetto in casa Napoli.

Napoli, le condizioni di Kvara: quando tornerà in campo

Dopo la sconfitta in campionato contro la Lazio, la società partenopea ha diramato un comunicato ufficiale con le sue condizioni: spunta così la novità assoluta per il ritorno in campo del talento georgiano.

Come svelato dall’edizione odierna de Le Cronache di Napoli, Kvaratskhelia tornerà in campo soltanto nel 2025: è ancora in dubbio per la trasferta di Firenze. Sicuramente Conte non lo recupererà per le due sfide contro Genoa e Venezia: Neres continuerà ad essere titolare per cercare di regalare nuove giocate vincenti agli azzurri.

Il talento georgiano continua a lavorare senza sosta per essere nuovamente protagonista, ma il suo recupero ci sarà soltanto ad inizio del prossimo anno. In difesa tornerà titolare Juan Jesus, che scalpita per una maglia da titolare dopo l’infortunio rimediato da Buongiorno. Un’altra perdita importante per Conte che cercherà di schierare comunque il miglior undici titolare per superare l’ostacolo chiamato Genoa.

Il Napoli vuole chiudere alla grande il girone d’andata con un inizio scoppiettante per la truppa guidata da Antonio Conte: Kvara non vede l’ora di tornare in campo, ma bisognerà aspettare l’inizio del nuovo anno.