Napoli, colpo Raspadori: due big in cambio dalla Juve

Doppio colpo in casa Napoli in cambio di Raspadori pronto a vestire la maglia della Juventus. Ecco il nuovo affare decisivo in casa bianconera

La dirigenza partenopea è al lavoro per puntellare la rosa di Antonio Conte. Il Napoli continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato per riuscire a chiudere un doppio affare in casa Juventus: la pedina di scambio resta Giacomo Raspadori pronto a dire addio agli azzurri per avere più continuità di rendimento. Il suo obiettivo è quello di non perdere anche la Nazionale italiana: ecco la svolta.

La dirigenza partenopea è al lavoro per puntellare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Spunta un nuovo intreccio decisivo con la Juventus in cambio di Raspadori: scopriamo il doppio colpo per il Napoli. Il ds Manna continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato per allestire una rosa sempre più competitiva da affidare subito a Conte. L’allenatore azzurro è pronto a sognare in grande con la qualificazione alla prossima Champions League, ma non vuole tirarsi indietro sul più bello. Ecco la nuova svolta dell’affare Raspadori in casa Napoli.

Napoli, il doppio affare dalla Juve: la chiave è Raspadori

Saranno giorni intensi per pianificare la seconda parte di stagione. Il Napoli non vuole badare a spese per accontentare Conte: una rosa all’altezza del sogno Scudetto per stare dietro ad Inter e Atalanta che non perdono terreno in campionato. Ecco il nuovo intreccio con la Juventus: che doppio affare in casa azzurra.

Come svelato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il Napoli è pronto a dire addio a Giacomo Raspadori finito da tempo nel mirino della Juventus. Ora i bianconeri potrebbero subito accontentare il presidente De Laurentiis inserendo un doppio colpo nella trattativa: Danilo e Fagioli sono pronti a vestire la maglia azzurra a partire da gennaio con un doppio colpo da urlo.

Thiago Motta è alla ricerca di un nuovo trequartista in grado di dialogare con Vlahovic: in emergenza potrebbe fungere anche come alternativa dell’attaccante serbo in attesa del ritorno in campo di Arek Milik. Tutto può cambiare improvvisamente per un doppio colpo da urlo per il Napoli: ecco l’affare decisivo per sognare in grande.

Gli azzurri continuano a sognare in grande per avere così altri top player subito a disposizione a partire da gennaio: il Napoli vuole subito chiudere nuovi colpi per puntellare alcuni reparti a disposizione di Conte.