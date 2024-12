Napoli, Buongiorno KO: Conte sorprende, ruolo inedito

Antonio Conte si trova costretto, in casa Napoli, a dover fare a meno di Kvaratskhelia ed anche di Alessandro Buongiorno ed in tal senso è pronto a giocare una carta a sorpresa per sostituire il centrale ex Torino. E’ pronto a proporre in un ruolo inedito per lui un calciatore, andiamo a vedere le ultime.

La situazione che porta alla fine di questo 2024 in casa Napoli è delicata. Dopo la sconfitta contro la Lazio la squadra ha perso il primo posto in classifica a favore dell’Atalanta, che ora guida la Serie A, e che nel giro di una settimana ha visto andare KO, in entrambi i casi per circa un mese, i due calciatori più forti in senso assoluto.

Prima, infatti, si è fermato per uno scontro di gioco ed un problema al ginocchio Khvicha Kvaratskhelia, ancora oggi con una vistosa fasciatura. Poi, in un secondo momento, Alessandro Buongiorno, l’uomo che ha cambiato la faccia della difesa. In tal senso, però, Conte è pronto a sorprendere tutti per sostituirlo, proponendo un giocatore in un ruolo inedito.

Napoli, il difensore KO: si valutano le alternative a Buongiorno

Tra tutti gli acquisti, l’ex Torino è stato probabilmente l’innesto più impattante con la realtà di Napoli, dal momento che sin da subito ha avuto una totale padronanza del ruolo ed una intesa totale sia con il tecnico che con i compagni. Di reparto e non solo. In tal senso, la sua assenza non può non avere un peso specifico enorme.

Stando a quanto raccontato dalla “Gazzetta dello Sport“, infatti, Antonio Conte sta valutando anche la soluzione rappresentata dall’inserimento di Leonardo Spinazzola sul versante di sinistra, con Mathias Olivera adattato, dunque, per la prima volta a Napoli da difensore centrale. Non mancano, in tal senso, le alternative.

Scelta a sorpresa di Conte: è pronto a ridisegnare la difesa

La prima rappresenta forse quella che meno convince i tifosi del Napoli, vale a dire quella di Juan Jesus, uomo d’esperienza e sostituto naturale nel gioco delle coppie nella rosa.

In seconda battuta, però, attenzione anche alla candidatura di Rafa Marin, che ha una gran voglia di imporsi e di mettersi in gioco, dimostrando quelle che sono le sue reali potenzialità. In ogni caso, Conte dovrà provare a fare di necessità virtù.