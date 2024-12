Napoli, nuovo attaccante per Conte: affare in Francia e beffa Juve

Mercato Napoli, gli azzurri sono alla ricerca dei rinforzi adeguati da mettere nelle mani di Antonio Conte ed ora arriva un nome nuovo che proviene dalla Francia davvero molto interessante. Gli azzurri sembrano pronti ad affondare il colpo ingaggiando un interessante duello con la Juventus di Cristiano Giuntoli.

Si tratta di una sessione di calciomercato, quella invernale, che il direttore sportivo Giovanni Manna non potrà sbagliare. Sia perché la squadra sta lottando per grandi obiettivi e necessita di nuovi rinforzi per poter dare al tecnico maggiori soluzioni da cui poter attingere. In tal senso, non si possono escludere ulteriori movimenti che riguardano il reparto avanzato.

Al momento c’è abbondanza, con Romelu Lukaku inamovibile ed alle sue spalle Giovanni Simeone, pronto a dar manforte. All’occorrenza, poi, c’è anche Giacomo Raspadori. Gli ultimi due, però, sono al centro di diverse voci di mercato e per questo, davanti ad offerte importanti, potrebbero partire. Per questo il Napoli pare abbia messo gli occhi su un nuovo bomber.

Mercato Napoli, colpo a sorpresa in avanti: le ultime

Come è noto, i colpi di scena sono all’ordine del giorno e, visti i tanti interessamenti che hanno i due giocatori, delle alternative per Antonio Conte, non è da escludere che possano arrivare offerte stimolanti. Per questo i partenopei si stanno guardando attorno ed ora emerge una pista che può essere molto interessante.

Stando a quanto raccontato da Ekrem Konur, giornalista turco ed esperto di calciomercato internazionale, il Napoli si sta muovendo sulle tracce di Randal Kolo Muani, che al Paris Saint Germain sta trovando pochissimo spazio e che per questo motivo potrebbe salutare. Diventando un potenziale affare per la sessione di gennaio.

Napoli, occhi sul bomber francese: è perfetto per Conte

Si tratta di un classe 1998 ed ormai sembra in rottura totale con il tecnico Luis Enrique. Il Napoli si è aggiunto alla corsa e sta provando lo sgambetto alla Juventus, la concorrenza per Kolo Muani è di quelle che fa tremare i polsi.

L’ex Eintracht Francoforte, infatti, piace anche all’Arsenal ed al Borussia Dortmund e di conseguenza già a gennaio si potrebbero aprire le porte per una autentica asta di mercato. Difficile, in tal senso, immaginare che anche il Napoli possa decidere di prenderne parte realmente.