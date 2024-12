Mercato Napoli, nuovo mediano per Conte: svolta per il marocchino

Mercato Napoli, gli azzurri si stanno muovendo ed in tal senso arriva un colpo di scena per il mediano da consegnare nelle mani di Antonio Conte. Arriva la svolta per il giocatore marocchino che può fare al caso del tecnico ex Inter e Juventus, che dunque potrebbe avere una pedina in più a propria disposizione. Andiamo a vedere le ultime.

Gli azzurri in sede di calciomercato sanno di dover cercare dei rinforzi per alimentare il sogno Scudetto ma anche in chiave Champions League. Nonostante un inizio di stagione a dir poco incoraggiante in prospettiva futura, si è capito in maniera chiara che per rientrare tra le prime quattro della classe serviranno degli sforzi importanti.

Nessuno, infatti, poteva immaginare che anche la Lazio e la Fiorentina potessero aggiungersi a questa bagarre, che ora è estremamente interessante ed affascinante. In tal senso, oltre alla questione che gravita attorno al difensore centrale, adesso a sorpresa Giovanni Manna è al lavoro anche per un nuovo innesto in mezzo al campo. Andiamo a vedere le ultime.

Mercato Napoli, svolta per il colpo a gennaio

Per questo motivo anche il centrocampo è oggetto di valutazioni. Al momento, infatti, con Anguissa, Lobotka e McTominay titolari inamovibili, alle loro spalle ci sono solo Gilmour e Folorunsho. A prescindere da tutto, numericamente manca un qualcosa. E per questo motivo il direttore sportivo degli azzurri si sta muovendo in vista di gennaio.

Si è parlato a lungo, infatti, in chiave Napoli di un possibile arrivo alla corte di Antonio Conte di Reda Belahyane, centrocampista di proprietà dell’Hellas Verona che sta facendo estremamente bene in questa stagione nonostante le difficoltà che stanno affrontando gli scaligeri. Secondo Radio Marte, però, è da escludere il suo arrivo a gennaio. Vediamo perché.

Napoli, nuovo mediano per Conte: nel mirino il marocchino

Il Napoli, a quanto pare, infatti, lo sta seguendo e c’è questo interesse, ma in vista della sessione invernale Manna si starebbe orientando maggiormente per un profilo già pronto per l’uso. Di maggior esperienza, dunque, e non un giovane da aspettare.

Il profilo di Belahyane in chiave Napoli è, però, comunque da tenere in considerazione in vista dell’estate dal momento che potrebbe fare al caso di Conte per la sua capacità di agire sia da recupera palloni che da regista.