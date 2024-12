Infortunio Buongiorno, nuovi tempi di recupero: l’annuncio

Infortunio Buongiorno, continua ad esserci apprensione in casa Napoli per le condizioni del roccioso difensore centrale. La svolta, adesso, arriva per quanto riguarda i tempi di recupero, dal momento che c’è un importante annuncio che stravolge completamente le prospettive sia del club che i tifosi. Andiamo a vedere le ultime.

Il roccioso difensore centrale azzurro è stato sicuramente tra i migliori in senso assoluto di tutta la Serie A. Il suo impatto con la realtà partenopeo è stato davvero impressionante, dal momento che si è preso per mano la retroguardia ed ha rievocato nella mente dei tifosi i ricordi delle chiusure miracolose di Kalidou Koulibaly e di Kim Min-Jae.

Proprio in ragione di quanto detto fino a questo momento, c’è una enorme preoccupazione in relazione alle sue condizioni dopo l’infortunio occorso ieri e si spera che le cose possano rientrare nel minor tempo possibile. Proprio a proposito dell’infortunio di Buongiorno e dei relativi tempi di recupero arriva adesso un importante annuncio che cambia gli scenari.

Il roccioso centrale KO: apprensione per lui

Si tratta di un infortunio molto delicato ed i cui tempi di recupero sono difficili da prevedere per diverse motivazioni. Giovanni Manna si sta guardando attorno per cercare di regalare ad Antonio Conte nel minor tempo possibile un rinforzo proprio in quel reparto. In tal senso, però, arriva una svolta non di poco conto per quanto riguarda i tempi di recupero.

Al momento si parla di uno stop di almeno un mese, ma stando a quanto raccontato da Salvio Zungri, ortopedico che ha costruito il busto per Alex Buongiorno, in una intervista concessa a Radio Capri i tempi potrebbero essere anche più brevi. Si è detto fiducioso da questo punto di vista, dal momento che spesso i calciatori sanno sorprendere in tal senso.

Infortunio Buongiorno, annuncio dell’ortopedico sui tempi di recupero

Non c’è stata, infatti, nessuna frattura e non è uscito il midollo, di conseguenza il problema è meno grave di quello che sarebbe potuto essere. Da vedere, in tal senso, di volta in volta cosa accadrà e come si comporterà il suo corpo.

Per il Napoli sarà fondamentale cercare di non forzare i tempi, provando in ogni caso ad accorciarli, per così dire, con moderazione e senza mai mettere il carro davanti ai buoi. Conte aspetta Buongiorno.