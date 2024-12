Bijol-Napoli: svolta improvvisa, l’annuncio

La ricerca del difensore da parte dei partenopei continua. In queste ultime ore si è ritornati a parlare di Bijol: c’è una novità importante

L’infortunio di Buongiorno costringe il Napoli ad accelerare per un centrale. Sono diversi i nomi presenti sul taccuino di Manna e tra loro c’è sicuramente Bijol. Il centrale dell’Udinese piace molto sia al direttore sportivo che a Conte e da tempo si sta lavorando per portarlo in azzurro. Un compito non semplice considerata sia la folta concorrenza, che l’intenzione da parte dei friulani di non lasciare andare il calciatore a stagione in corso.

Ma in queste ultime ore sono arrivate delle novità importanti sul futuro di Bijol. Il direttore tecnico dell’Udinese Nani ha preso posizione sulla possibile partenza del centrale sloveno nella prossima sessione di calciomercato. Parole che sanno di una sorta di svolta e consentono comunque di avere un quadro più chiaro sul destino di questa trattativa sia a gennaio che naturalmente in ottica estiva.

Calciomercato Napoli: novità Bijol, l’annuncio da Udine

L’interesse del Napoli nei confronti di Bijol non è un mistero. I partenopei avevano pensato al difensore dell’Udinese soprattutto in ottica estiva visto che per gennaio i programmi erano differenti. Ora l’infortunio di Buongiorno costringe Manna e Conte a valutare anche altri nomi e si ritorna a parlare anche dello sloveno. Una ipotesi da non escludere considerata la necessità da parte dei partenopei di rinforzare quel ruolo con un giocatore di livello.

La posizione dell’Udinese non è cambiata. A margine dell’incontro di fine anno con la stampa, il direttore tecnico bianconero Nani ha confermato che la volontà del club è quella di riuscire ad avere Bijol fino al termine del campionato. Ma ha anche detto che in una sessione di calciomercato come quella di gennaio non si esclude nulla. Nessuna chiusura quindi. La porta ad ascoltare le offerte è assolutamente aperta anche se la cifra non si abbassa.

L’Udinese per far partire il proprio calciatore chiede una cifra intorno ai 25 milioni di euro. Una cifra sicuramente importante e non facile da sborsare per il Napoli. Ma l’apertura da parte dei bianconeri per una eventuale cessione di Bijol durante il calciomercato estivo rappresenta forse una sorta di svolta nella corsa al difensore sloveno.

Napoli-Bijol: ora si può

L’apertura dell’Udinese consente al Napoli di poter affondare il colpo per Bijol nella prossima sessione di calciomercato. Resta da capire se le cifre economiche consentiranno di poter chiudere l’operazione a gennaio.