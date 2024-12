Napoli: chiuso il primo colpo dell’estate, è olandese

I partenopei rivolgono lo sguardo anche alla prossima estate. C’è un giocatore che interessa molto Manna e Conte: ecco tutti i dettagli

Il Napoli comincia a programmare la prossima stagione. Nonostante lo sguardo è rivolto a gennaio e su come rinforzare la squadra nell’immediato, in casa partenopea si inizia a ragionare sul futuro e sui possibili colpi da mettere a segno. La speranza di Conte è di poter avere sin da subito una squadra pronta e per farlo naturalmente ci sarà da individuare i rinforzi giusti per alzare il livello della rosa e provare ad essere competitivi sia in Italia che in Europa.

Secondo quanto riferito da Walter De Maggio, il Napoli avrebbe già individuato il suo primo obiettivo per il calciomercato estivo. Il giocatore piace molto a Conte e Manna è subito al lavoro per trovare l’accordo con il diretto interessato. Strada non facile per diversi motivi, ma le idee sono molto chiare e un tentativo lo si farà a prescindere.

Napoli: operazione in estate, si chiude

L’obiettivo del Napoli è quello di creare nel giro di tre anni una squadra di essere competitiva nel tempo e non solo un anno. Per farlo c’è bisogno di giocatori giovani, ma allo stesso tempo a questi saranno affiancati dei veterani per consentire comunque una crescita senza particolari pressioni.

La strategia dei partenopei è molto chiara e in questo senso dovrebbe rientrare l’acquisto di de Vrij. Il centrale olandese, come sappiamo, è in scadenza con l’Inter e Conte ha sempre apprezzato sia la sua qualità di uomo spogliatoio che le doti tecniche. Il Napoli ci pensa in ottica calciomercato estivo sfruttando l’accordo destinato a terminare con i nerazzurri. Quindi si parla di un colpo a zero in estate. I ragionamenti sono in corso e i dubbi saranno sciolti solamente nei prossimi mesi visto che c’è tutto il tempo di arrivare alla fumata bianca.

La certezza è rappresentata dal fatto che de Vrij è un obiettivo del Napoli in chiave calciomercato estivo. Un rinforzo di assoluto per consentire a Conte di alzare la qualità nel reparto difensivo. Naturalmente la strada è lunga e può succedere di tutto, ma il contratto in scadenza è una occasione che Manna non vuole lasciarsi sfuggire.

Napoli e il colpo de Vrij

