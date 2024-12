Serie A: crociato rotto, stagione finita

Terribile notizia per quanto riguarda un calciatore: gli esami hanno evidenziato la rottura del crociato e per lui la stagione termina qui

Seconda rottura del crociato in pochi giorni in Serie A. La situazione infortuni allarma e non poco i tecnici e dall’infermeria non arrivano delle buone notizie. La speranza del tecnico era quella di ricevere una diagnosi meno grave, ma gli esami strumentali hanno confermato le prime sensazioni e per lui la stagione si può considerare chiusa con un girone di anticipo. Una tegola considerata anche l’importanza del calciatore nella squadra.

Ora la società sta riflettendo come muoversi, ma di certo si dovrà intervenire sul calciomercato per cercare di rinforzare il proprio reparto e chissà che non si busserà proprio in casa Napoli. Nelle prossime settimane è previsto l’incontro di campionato tra il club e i partenopei e non è da escludere che magari si possa sondare il terreno per il calciatore. Di certo la notizia dell’infortunio ha rappresentato una sorta di tegola terribile per tecnico e compagni.

Serie A: rottura del crociato e stagione finita, colpo dal Napoli?

Le prossime ore serviranno a smaltire la delusione di questo esito. La speranza del tecnico era quella di poter contare sul giocatore almeno per la parte finale della stagione. Ma l’infortunio si è rivelato più grave del previsto e quindi non lo vedremo in campo almeno fino al prossimo agosto.

Svoboda, difensore e perno del Venezia, si è rotto il crociato e per lui non ci sarà la possibilità di ritornare sul terreno di gioco prima della prossima stagione. Una tegola importante per i lagunari considerata sia la posizione in classifica che l’importanza del difensore negli schemi dello stesso club. Ora quasi certamente Di Francesco chiederà alla società di intervenire sul calciomercato per colmare una assenza sicuramente molto importante come quella del giocatore infortunato.

E non è da escludere che il Venezia possa bussare proprio alla porta del Napoli. Juan Jesus è in uscita dai partenopei e potrebbe rappresentare quel giocatore giusto per sostituire l’infortunato Svoboda. Al momento è una semplice suggestione e ipotesi, ma vedremo cosa succederà nelle prossime settimane e se ci sarà questa opportunità.

Il Venezia a Napoli senza Svoboda

In attesa di capire come si muoverà la squadra lagunare, il Venezia il prossimo 29 dicembre si presenterà a Napoli senza Svoboda vista la rottura del crociato. Una assenza importante considerata l’importanza del centrale per i veneti e Di Francesco.