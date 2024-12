Napoli, arriva subito dal Boca: anche l’Inter anticipata

I partenopei hanno messo gli occhi su un calciatore argentino per rinforzare la propria rosa. Manna è pronto ad anticipare i nerazzurri

È un Napoli che inizia a fare sul serio sul calciomercato. Mancano ormai dieci giorni all’apertura ufficiale della sessione invernale e i partenopei si candidano ad essere protagonisti. C’è la consapevolezza di dover rinforzare la rosa a disposizione di Conte in diversi ruoli e tra gli obiettivi di Manna ci sarebbe anche uno dei migliori talenti a livello argentino. Stando a quanto riferito da Konur, gli azzurri avrebbero messo gli occhi su di lui e si punterà a chiudere il tutto in davvero poco tempo.

Dalle informazioni che si hanno a disposizione, il prezzo del talento argentino si aggira intorno ai 12 milioni di euro e il Napoli sarebbe pronto a spendere una cifra simile magari già durante il calciomercato invernale per anticipare la concorrenza di altre squadre tra cui l’Inter e il Bologna. Non è da escludere che comunque il discorso possa essere rimandato all’estate.

Calciomercato Napoli: occhi in Argentina, piace un giovane talento

Il rapporto tra il Napoli e il calcio argentino è da sempre stato molto forte. A parte Maradona, sono diversi gli sudamericani che hanno indossato la maglia azzurra facendo ottime cose. Questo sta portando i partenopei ad analizzare con attenzione la possibilità di andare a prendere un calciatore giovane, ma dal futuro assicurato. Acquistarlo ora significherebbe risparmiare molto dal punto di vista economico. In patria, infatti, si ha la sensazione che il cartellino è destinato a lievitare nel giro di poco tempo.

Secondo le informazioni di Konur, il Napoli ha messo nel mirino Brian Aguirre. Il classe 2003 del Boca è un esterno offensivo mancino, ma può agire anche a destra. I partenopei lo seguono da vicino e valutano l’opportunità di acquistarlo magari già in questa sessione di calciomercato vista la forte concorrenza di altre squadre come Inter e Bologna.

Il prezzo si aggira intorno ai 12 milioni di euro. Una cifra sicuramente minima e che magari in futuro potrebbe portare il Napoli a fare una contropartita importante. Aguirre è uno dei giovani talenti presenti sulla lista di Manna in vista delle prossime due sessioni di calciomercato e vedremo se ci sarà l’opportunità di portarlo in azzurro.

Mercato Napoli: Aguirre un obiettivo

Le caratteristiche di Aguirre lo portano ad essere un vice Kvaratskhelia. Non è da escludere che possa diventare nel giro di poco tempo il nome giusto per sostituire il georgiano. Naturalmente per il momento siamo nel campo delle ipotesi e un quadro più chiaro lo si avrà nei prossimi giorni.