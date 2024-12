Napoli, Manna chiude il primo colpo: l’annuncio

Il Napoli è pronto a chiudere il primo colpo per gennaio: l’annuncio è arrivato direttamente su X. Ecco la novità assoluta del ds Manna per accontentare subito Antonio Conte

La dirigenza partenopea vuole pensare anche al futuro per allestire una rosa super competitiva in vista della prossima stagione. Può arrivare subito il colpo per Antonio Conte: il ds Manna è pronto a chiudere il primo affare, l’annuncio è arrivato su X.

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, è intenzionato subito a chiudere i prossimi colpi di calciomercato. Un momento decisivo per puntare in alto: può arrivare subito in maglia azzurra, ecco l’annuncio decisivo su X. L’esperto di mercato ha voluto così divulgare la notizia per il primo regalo di Natale per Antonio Conte: spunta l’intreccio sorprendente in Serie A. Il Napoli è pronto ad annunciare il primo colpo per il 2025.

Napoli, la mossa a sorpresa di Manna: primo regalo di Natale

Tutto può cambiare improvvisamente in casa Napoli con l’obiettivo degli azzurri di qualificarsi il prima possibile alla prossima Champions League. Spunta l’intreccio immediato: subito la chiusura per Conte.

Come svelato dall’influencer ed esperto di calciomercato, Er Faina, su X Luiz Felipe è ad un passo dal Napoli. Svincolato da tempo dopo la sua avventura in Arabia Saudita, l’ex Lazio è pronto a sbarcare nuovamente in Serie A: ecco la mossa a sorpresa in ottica futura.

Il difensore italo-brasiliano non vede l’ora di tornare protagonista in Italia: ha vissuto momenti memorabili con la maglia della Lazio, ma Conte l’ha scelto per rinforzare la retroguardia anche dopo il lungo infortunio di Buongiorno che resterà fuori per un mese. Un profilo di esperienza e tanta qualità da affidare subito a Conte: il Napoli dovrà pensare così anche al possibile addio di Juan Jesus, pronto a scendere in campo da titolare contro il Genoa.

Nelle prossime ore si conoscerà i dettagli della possibile operazione di calciomercato. Il Napoli pensa al futuro per puntare in alto dimenticando le scorie della passata stagione con il decimo posto in classifica. Il presidente De Laurentiis vuole guardare avanti per allestire una rosa di spessore da regalare a Conte: spunta il primo colpo del ds Manna per il 2025. Già da giorni è stato accostato al Napoli, ma ormai sembra tutto fatto per il suo arrivo in maglia azzurra.