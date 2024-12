Napoli, scambio in Serie A: la chiave è Zerbin

Il Napoli vuole subito regalare nuovi innesti di qualità a gennaio. Zerbin è pronto ad essere la pedina di scambio per colpi da affidare a Conte

Conte ha richiesto a gran voce nuovi innesti di qualità per competere fino alla fine con le big d’Italia: l’obiettivo principale è quello di tornare protagonista in Champions League, ma il sogno Scudetto si fa sempre più vivo nello spogliatoio azzurro. Ecco la possibile mossa di calciomercato nella sessione invernale: scambio con Zerbin, il nuovo dettaglio da conoscere.

Napoli, lo scambio a gennaio: Zerbin dice addio

Come svelato dall’edizione odierna de Il Mattino, il ds Manna continua a monitorare il fronte calciomercato per nuovi intrecci in vista di gennaio. Zerbin è pronto a dire addio agli azzurri: il laterale del Napoli potrebbe volare in prestito all’Empoli per uno scambio immediato per accontentare subito Antonio Conte.

I rapporti sono ottimi tra le due società da tempo: nel mirino c’è il difensore dell’Empoli, Ardian Ismajli, che si libererà a zero al termine della stagione. L’altro scambio in ballo è quello tra Fazzini e Ngonge: i prossimi giorni saranno decisivi per conoscere il possibile colpo per Conte.

Sarà una stagione ricca di colpi di scena in casa azzurra con l’obiettivo di tornare subito protagonista in Champions League. Ecco l’intreccio dettagliato con l’Empoli: Zerbin ha voglia di tornare a giocare con continuità in Serie A, spunta così lo scambio da urlo con il club toscano.