Napoli, la scelta di Conte: giocherà titolare

Antonio Conte ha già pronto il piano per affrontare le prossime sfide di Serie A. Giocherà dal primo minuto, scelta decisiva: ecco tutta la verità

Un momento già decisivo per chiudere in bellezza il girone d’andata. Il Napoli cercherà di avere la meglio per blindare il proprio posto in zona Champions League, ma continua a cullare il sogno chiamato Scudetto. La concorrenza è molto alta con Inter ed Atalanta che non perdono terreno in classifica: la squadra di Simone Inzaghi è tornata ad essere una corazzata imbattibile in campionato e in Europa. Ecco la scelta decisa da Conte dal primo minuto: giocherà titolare contro il Genoa.

La squadra azzurra è tornata alla vittoria contro l’Udinese dopo la doppia sconfitta contro la Lazio. Spunta il dettaglio a sorpresa: giocherà dal primo minuto in vista della prossima trasferta di Genova. Conte ha già le idee chiare per provare a superare l’ostacolo Vieira: fin dal suo arrivo sulla panchina del Grifone, il francese è ancora imbattuto. Un cambiamento sostanziale dopo Gilardino per raggiungere la salvezza il prima possibile: scopriamo così il dettaglio decisivo in casa Napoli per la scelta dal primo minuto.

Napoli, giocherà dal primo minuto: Conte ha deciso

Un momento decisivo per non perdere altri punti in classifica: il Napoli intende fare sul serio. Alla fine del girone d’andata Conte farà un primo bilancio dell’avventura sulla panchina partenopea: la nuova decisione in vista della sfida contro il Genoa, scenderà in campo dal primo minuto.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il Napoli dovrà affrontare così il Genoa senza il cardine della difesa Alessandro Buongiorno che resterà fuori per circa un mese. Così Conte starebbe pensando alla soluzione Juan Jesus: il brasiliano dovrebbe scendere in campo a Marassi.

Il Napoli dovrà così cercherà di superare l’ostacolo Genoa per poi presentarsi al Maradona domenica 29 contro il Venezia per un’altra sfida ostica. La squadra di Di Francesco ha fermato anche la Juventus all’Allianz Stadium: Oristanio vivrà una giornata particolare visto che ha origini salernitane. Conte cercherà di fare affidamento anche a chi ha avuto meno spazio finora in campionato: a gennaio arriveranno subito nuovi rinforzi per stare attaccato al treno Scudetto.

Rafa Marin cercherà di ritagliarsi il suo spazio nella seconda parte di stagione: il difensore spagnolo proverà a convincere così Conte in vista del girone di ritorno dopo una prima parte di apprendistato in Serie A. In attesa di colpi di scena a gennaio.