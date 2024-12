Napoli, no a Danilo: arriva l’argentino

Il Napoli continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato per nuovi intrecci decisivi. Ecco l’affare dell’argentino: spunta la svolta sorprendente. Danilo sempre più lontano

Come svelato dall’edizione odierna de Il Mattino, il ds Manna ha valutato attentamente diversi profili di caratura internazionale per rinforzare la retroguardia a disposizione di Antonio Conte. Il Napoli segue anche Ardian Ismajli che va in scadenza tra sei mesi, ma l’Empoli non ha intenzione di cederlo a gennaio per centrare la salveza al termine della stagione.

Ora il presidente De Laurentiis dovrà accelerare per il colpo in difesa: spunta così la pista affidabile che porta all’argentino Martinez Quarta che non è più titolare alla Fiorentina. Possibile scambio anche con la Fiorentina: nel mirino del Napoli c’è anche Biraghi pronto a sostituire Spinazzola che non trova più spazio dopo il cambio di sistema di gioco di Conte.

Entro i primi di gennaio il ds Manna è pronto ad annunciare il primo colpo in difesa: Buongiorno tornerà a disposizione soltanto a fine gennaio. Ecco l’intreccio decisivo in Serie A: può arrivare subito l’argentino, mentre la pista che porta a Danilo è sempre più complicata.