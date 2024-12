Il Napoli parte all’assalto: Manna fa felice Conte

Il Napoli è partito all’assalto di quello che dovrebbe (e potrebbe) essere il primo acquisto del suo calciomercato invernale.

Si tratta di un giocatore d’esperienza internazionale che Antonio Conte avrebbe indicato essere come il profilo ideale con il quale andare a rinforzare e completare una volta e per tutte la sua rosa. Prima di parlare di affare fatto ci sarebbero una serie di condizioni importanti da prendere in considerazione, ma l’impressione è che si stia viaggiando spediti in una direzione che non potrebbe fare altro che rendere felice l’allenatore salentino.

Così, per evitare di rimanere poi con un pugno di mosche in mano, il Napoli avrebbe anche già allacciato i contatti con delle alternative, ma l’obiettivo è uno, e si cercherà di raggiungerlo.

Assalto Napoli: ecco il primo rinforzo di gennaio per Conte

Oramai il calciomercato è alle porte, e con esso la volontà del Napoli di andare a rinforzare e completare la rosa di Antonio Conte con qualche accorgimento, di lusso, ma pur sempre qualche accorgimento.

Dopo gli importanti investimenti fatti in estate, la formazione partenopea si è dimostrata essere piuttosto competitiva in questo inizio di stagione, ma l’allenatore salentino avrebbe chiesto alla sua dirigenza un paio di innesti per poter riuscire a competere fino all’ultima giornata per lo scudetto. Uno di questi andrebbe a rinforzare la difesa, reparto dove la coperta è davvero cortissima, soprattutto dopo l’infortunio di Alessandro Buongiorno. È quasi come se Conte non si fidasse, o meglio, non fosse contento delle sue seconde linee, ed è per questo che Manna e De Laurentiis vorrebbero puntare su un profilo in grado di dare (tante) garanzie.

A fronte di questo, stando a quanto riportato questa mattina da Il Corriere dello Sport, il Napoli è pronto ad andare all’assalto di Danilo nel prossimo calciomercato invernale, difensore 33enne della Juventus messo oramai all’uscio della porta da Thiago Motta, che sarebbe tornato a considerarlo solo per via dei tanti infortuni che hanno difatti dimezzato la sua difesa.

La prima scelta con le alternative: la strategia del Napoli

Il Napoli potrebbe fare all-in su Danilo nel prossimo calciomercato per rinforzare la difesa di Antonio Conte. Occhio però alla volontà del brasiliano, che nel post partita contro il Venezia aveva detto che avrebbe lasciato la Juventus solo nel momento in cui gli sarebbe stato detto che la Vecchia Signora non lo volesse più.

Considerato il minutaggio di questa stagione, l’impressione è che sia proprio così, l’avventura di Danilo alla Juventus è oramai finita, ma per evitare di rimanere con un pugno di mosche in mano il Napoli si sarebbe già messo alla ricerca di alternative. Oltre al solito Jakub Kiwior, che reste il preferito nonostante le difficoltà, Manna avrebbe iniziato a valutare e sondare il terreno anche per Martinez Quarta della Fiorentina, 28enne argentino che potrebbe rientrare, eventualmente, nella maxi operazione di scambio che si starebbe studiando sull’asse Napoli-Firenze e che potrebbe vedere coinvolti, a questo punto, ben 4 giocatori.