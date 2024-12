Primo rinforzo per Conte: arriva al Napoli in un maxi scambio

In pieno periodo natalizio Giovanni Manna starebbe lavorando per riuscire a rinforzare il prima possibile la rosa di Antonio Conte.

La sensazione è che il direttore sportivo del Napoli sia anche sulla strada giusta, visto che le trattative per regalare all’allenatore salentino il primo innesto del prossimo calciomercato invernale siano oramai giunte ai dettagli. Le parti si sarebbero accordate praticamente su tutto, anche ci sarebbero da definire quelle piccolezze dalle quali alla fine dipenderebbe addirittura il tutto.

Da Castelvolturno filtra però un forte ottimismo, complice anche la forte volontà del calciatore di vestire la maglia del Napoli per tornare a lavorare con Antonio Conte, figura che alla fine dei conti è risultata essere più che fondamentale nelle trattative.

Primo rinforzo per Conte a gennaio: scambio deciso

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata del Napoli, prossimo a chiudere il primo rinforzo da regalare ad Antonio Conte in vista di questa intensa seconda parte di stagione.

I dialoghi tra le parti starebbero viaggiando decisi dopo che si è optato per la formula dello scambio, soluzione più idonea e che alla fine avrebbe messo d’accordo praticamente tutti. Scelti anche i giocatori da inserire in questo, le due dirigenze starebbero discutendo gli ultimi dettagli dell’affari, con l’intermediazione degli agenti dei due calciatori interessati che starebbero spingendo per cercare di chiudere il prima possibile questo scambio, così da evitare anche ogni possibile sorpresa.

Dunque, stando a quanto riportato questa mattina in prima pagina da Il Corriere dello Sport, è una questione di tempo prima che Cristiano Biraghi vesti la maglia del Napoli. Il capitano della Fiorentina è oramai destinato a colorarsi d’azzurro a partire dal prossimo calciomercato invernale, con Leonardo Spinazzola che gli farà spazio andando a prendere però il suo posto nella rosa di Raffaele Palladino. Lo scambio è deciso, mancano da definire, come anticipato, solo gli ultimi dettagli, ma occhio che sull’asse Napoli-Firenze potrebbe rimanere coinvolto anche un altro calciatore.

Tre giocatori coinvolti nell’affare del Napoli

Cristiano Biraghi e Leonardo Spinazzola potrebbero scambiarsi le maglie nel prossimo calciomercato invernale, un po’ come succede spesso al termine delle partite. Il fiorentino indosserà quella azzurra con il napoletano che invece farà l’esatto opposto.

Stando a quanto riportato questa mattina da Il Corriere dello Sport, però, Biraghi e Spinazzola potrebbero non essere gli unici giocatori coinvolti nell’affare Napoli-Fiorentina. Secondo il quotidiano, infatti, Raffaele Palladino vorrebbe a Firenze anche Michael Folorunsho, giocatore oramai ai margini del progetto tecnico di Antonio Conte ma interessa tanto anche alla Lazio. Gli ottimi rapporti tra De Laurentiis e Commisso potrebbero addirittura scavalcare quelli con Lotito, soprattutto nel momento in cui dovesse nascere questa sinergia di mercato tra i due club, motivo per il quale non è da escludere che nel maxi affare tra Napoli e Fiorentina possa rientrare anche Folorunsho.