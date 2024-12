Napoli: intreccio con la Fiorentina, Dragusin aiuta Conte

I partenopei sono alla ricerca di un centrale. Il profilo del romeno resta un obiettivo, ma non è da escludere che sia proprio ad aiutare il club

Il Napoli sta pensando come rinforzare la squadra a disposizione di Conte. La vittoria contro l’Udinese ha permesso ai partenopei di riprendere il cammino. Ora l’obiettivo è quello di chiudere nel migliore dei modi l’anno e poi naturalmente ragionale sui giocatori da dare al tecnico per alzare la qualità della rosa. In questo momento non facile fare delle previsioni perché sono in corso ragionamenti e valutazioni.

Tra i nomi accostati al Napoli c’è anche quello di Dragusin. Il romeno potrebbe lasciare il Tottenham durante il calciomercato invernale e i partenopei ci fanno un pensiero. Attenzione comunque ad un intreccio con la Fiorentina. In quel caso il romeno potrebbe diventare un alleato degli azzurri anche non andando a vestire la maglia partenopea. Siamo nel campo delle ipotesi e non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro.

Calciomercato Napoli: colpo a sorpresa, i dettagli

Come precisato in precedenza, tra i difensori che potrebbero tornare in Italia c’è anche Dragusin. Il romeno, nonostante nelle ultime settimane abbia trovato più spazio, ragiona sulla possibilità di ripartire dalla Serie A per mostrare le sue qualità. Il Tottenham non chiude a prescindere ad una sua partenza e a questo punto vedremo cosa succederà nelle prossime settimane.

Il Napoli ci pensa, ma c’è anche la Fiorentina sulle tracce di Dragusin. Secondo quanto riferito da tuttomercatoweb.com, il difensore è un obiettivo di calciomercato della Viola e si proverà a chiudere il colpo per regalare a Palladino un rinforzo di livello. Una operazione che in realtà aiuterebbe molto anche i partenopei. Infatti, l’arrivo dell’ex Juventus dovrebbe dare il via libera alla partenza di Martinez Quarta, altro giocatore sulla lista di Manna per gennaio.

Per il momento siamo comunque nel campo delle ipotesi. Napoli e Fiorentina seguono da vicino Dragusin e potrebbero anche affondare il colpo in questo calciomercato estivo. Attenzione comunque all’intreccio con il romeno che è forse destinato ad essere l’ago della bilancia. L’arrivo a Firenze dell’ex Juventus darebbe il via libera al trasferimento di Martinez Quarta alla corte di Conte. Non ci resta che attendere per capire cosa succederà a gennaio e come si concluderà questo incastro.