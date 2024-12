Mercato Napoli, asse caldo col Chelsea: regalo subito per Conte

Mercato Napoli, asse a dir poco caldo con il Chelsea in vista della sessione invernale. Da Londra, infatti, sponda Blues, può arrivare un gradito regalo da consegnare poi nelle mani di Antonio Conte già per gennaio. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano su questo fronte molto interessante.

Sarà un inverno che gli azzurri vivranno da assoluti protagonisti in sede di calciomercato. Antonio Conte, infatti, ha fatto capire chiaramente che questa squadra necessita di rinforzi. Sicuramente in difesa, ma anche in altri reparti, ed in caso di cessioni potrebbero aumentare anche gli ingressi. Insomma, la situazione è dinamica e da tenere attentamente in considerazione.

L’unica certezza è che è stato dato mandato a Giovanni Manna di trovare un difensore centrale a prezzi contenuti e che possa alternarsi, laddove dovesse servire, con Alessandro Buongiorno e con Amir Rrahmani. In tal senso, però, per un rinforzo in mediana interessante si guarda ancora una volta in casa Chelsea.

Mercato Napoli, asse caldo col Chelsea: altro affare dopo Lukaku?

Come è noto, i Blues sono tornati grandi sotto la guida di Enzo Maresca ma resta un club che ha una quantità davvero impressionante di esuberi. In ogni zona del campo. Così il Napoli ne può approfittare in vista del mercato di gennaio, provando a ripetere un po’ quanto fatto per Romelu Lukaku. Seppur in un contesto totalmente differente.

Stando a quanto raccontato da Ekrem Konur, giornalista turco ed esperto di calciomercato internazionale, il Napoli non ha smesso di seguire Carney Chukwuemeka che con i Blues non sta trovando spazio e che potrebbe partire con la formula del prestito. Si tratta di un nome altamente interessante e che potrebbe sposarsi bene con Antonio Conte.

Napoli, occhi in casa Chelsea: nel mirino il rinforzo a centrocampo

Si tratta di un nome che è stato accostato al Napoli anche questa estate, ma che poi alla fine è sfumato nel vento. Attenzione, però, dal momento che per Chukwuemeka non manca di certo la concorrenza.

A quanto pare, in Serie A, il calciatore piace anche molto al Milan, mentre in ambito internazionale è da registrare l’interessamento di squadre del livello di Barcellona ed Atletico Madrid. Per Carney Chukwuemeka, roccioso centrocampista inglese classe 2003, la strada è in salita, dunque, per il Napoli.