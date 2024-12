Mercato Napoli, non solo Biraghi: altro affare con la Fiorentina

Mercato Napoli, gli azzurri non si fermano ed in sede di calciomercato continuano a cercare i giusti rinforzi da regalare ad Antonio Conte. In tal senso, dopo Cristiano Biraghi, il direttore sportivo Giovanni Manna pensa ad un altro colpo che arriva direttamente dalla Fiorentina. Andiamo a vedere le ultime.

Non si arresta praticamente mai il lavoro del direttore sportivo Giovanni Manna, che sta sondando il calciomercato internazionale alla ricerca dei giusti rinforzi da mettere poi nelle mani di Antonio Conte. In tal senso, gennaio è alle porte ma si lavora più ad ampio respiro, dando importanza anche all’estate che c’è lontana all’orizzonte.

La priorità, come è noto, è quella di mettere a posto la linea di difesa, sicuramente con un difensore centrale capace di dare garanzie quando si alternerà con Amir Rrahmani ed Alessandro Buongiorno. Ma anche sulle fasce. Non a caso si segue il nome di Cristiano Biraghi, in uscita dalla Fiorentina. Proprio con la Viola, però, può entrare in ballo un altro nome.

Mercato Napoli, asse caldo con la Fiorentina

Come è noto, Conte ha dato inizio ad un percorso di rifondazione che, nonostante i risultati già ottimi raggiunti, è ancora in una fase embrionale, come si suol dire. In tal senso, non si può non guardare in casa Fiorentina, che sta facendo straordinariamente bene nella gestione Raffaele Palladino ed è in lotta per un posto in Champions League.

Stando a quanto raccontato da Emanuele Cammaroto, giornalista, in un intervento a Radio Punto Zero, il Napoli ha messo gli occhi su Moise Kean, bomber che alla Fiorentina sta vivendo la sua migliore stagione in carriera e che sta trovando la via della rete con una continuità davvero disarmante. Andiamo a vedere le ultime notizie in tal senso.

Napoli, occhi sull’attaccante della Viola: le ultime sull’affare

Classe 2000, a 24 anni ha completato sembra il suo processo di maturazione ed ha segnato, tra Serie A, Conference League e Coppa Italia ben 13 gol in 17 partite. Una media davvero disarmante per il bomber della Fiorentina.

Il Napoli sta valutando attentamente il profilo di Moise Kean, stando a quanto raccontato dal giornalista ed esperto di mercato, e rappresenta una valida alternativa per il reparto avanzato a Ange Yoan Bonny del Parma, che pure gode del gradimento anche di Conte.