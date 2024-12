Pagano la clausola di Osimhen, contatto diretto con ADL

In casa Napoli c’è da fare i conti ancora con la situazione relativa al futuro di Victor Osimhen ed in tal senso la svolta è in arrivo. Un club, infatti, si è detto disposto a pagare la clausola rescissoria da 75 milioni di euro e c’è anche stato un contatto diretto con il presidente Aurelio De Laurentiis.

Il bomber nigeriano, suo malgrado, è stato sicuramente tra i grandi protagonisti dell’ultima sessione di calciomercato. Anche per alcuni errori commessi da lui, senza chiaramente dimenticare quelli del Napoli. Quando le cose vanno così, le colpe sono sempre da suddividere tra tutti gli attori. In tal senso, però, alla fine il Galatasaray ha evitato il peggio.

Sembrava che Osimhen fosse destinato a restare in azzurro da separato in casa almeno fino a gennaio. Per fortuna, però, il mercato in Turchia chiude dopo ed il Gala, complice anche il KO di Icardi, ha deciso di affondare il colpo. Un club, però, sembra pronto ora a pagare la clausola per lui, regalandosi dunque un bomber dallo straordinario potenziale.

Il nigeriano ancora protagonista: le ultime sulla clausola

Ancora oggi, infatti, rappresenta senza ombra di dubbio uno dei bomber più letali al mondo. L’ambientamento in Turchia è andato alla grande fin qui, ma resta il fatto che al Galatasaray è in prestito secco. In estate, dunque, si tornerà a duellare per cercare la migliore soluzione possibile per il suo futuro. E sarà ancora una volta in salita, probabilmente, la strada.

Come raccontato dal quotidiano “Il Mattino” oggi in edicola, però, il Galatasaray ha già comunicato di essere disposto a pagare la clausola rescissoria per Victor Osimhen, dal momento che per lui sono disposti a fare un sacrificio non di poco conto per poterselo regalare a titolo definitivo. Arriva, in tal senso, anche qualche indiscrezione sulla posizione dell’ex Lille.

Club disposto a pagare la clausola di Osimhen: cosa succede

Per quanto, infatti, abbia più volte detto di essere contento in quel di Istanbul, a quanto pare Victor Osimhen continua a desiderare ardentemente di approdare in Premier League.

A queste voci, si aggiunge poi quella che riguarda il Paris Saint Germain, che ha contattato anche il Napoli per capire se si può arrivare al nigeriano solo pagando la clausola. Risposta secca: sì.