Napoli, scossa di Conte all’intervallo: ecco cosa ha fatto

Un’altra vittoria per il Napoli, che ha conquistato il campo di Udine dimostrando soprattutto una grande tenuta mentale. Decisivo l’intervallo, con Antonio Conte che è riuscito a dare una importante scossa alla squadra. Ecco che cosa ha fatto e che cosa è stato decisivo da questo punto di vista per la rimonta.

Bergamo chiama, Napoli risponde. Verrebbe da usare questo vecchio adagio per spiegare questo frangente di campionato, dal momento che Atalanta ed azzurri hanno entrambe vinto dando un ulteriore segnale forte a tutta la Serie A. Con l’Inter che dovrà provare a fare altrettanto lunedì nella gara contro la Lazio. In tal senso, l’ostacolo è di quelli notevoli.

E’ super avvincente la lotta per lo Scudetto, dal momento che ci sono tante squadre in pochissimi punti. Proprio per questo motivo è stata pesantissima la vittoria di ieri con l’Udinese, con la scossa decisiva che è arrivata nell’intervallo. E che è stata targata una volta di più da Antonio Conte. Andiamo a vedere che cosa è successo.

Napoli ribalta l’Udinese, scossa tra il primo ed il secondo tempo

Dopo la vittoria dell’Atalanta, reduce dalle due sconfitte contro la Lazio e sotto di un gol, c’erano tutti i presupposti per vedere questa squadra sciogliersi come neve al sole. Nel frattempo, però, rispetto all’anno scorso, è cambiato tutto e si è visto. E ieri è stata l’ulteriore dimostrazione di quanto questa squadra penda dalle labbra del proprio tecnico.

Come raccontato dal Corriere dello Sport in edicola oggi, è stata decisiva nella gara di ieri la scossa che Antonio Conte è riuscito a dare alla squadra tra il primo ed il secondo tempo. Ha ridato infatti ai suoi calciatori nuovi stimoli, dopo un primo tempo che pure, secondo lo stesso tecnico, la squadra aveva dominato e condotto bene.

Conte scuote la squadra all’intervallo: il retroscena

Insomma, ha suonato la carica e la squadra ha dimostrato una volta di più di seguirlo ciecamente, fidandosi delle sue idee tattiche, delle sue intuizioni e del suo essere maniacale nella cura dei dettagli.

Conte ha trascinato il Napoli verso un’altra vittoria e lo proietta al secondo posto, a soli due punti di ritardo rispetto all’Atalanta capolista. Ora l’obiettivo è quello di riconquistare nel minor tempo possibile la vetta.