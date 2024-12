Serie A: sconfitta fatale, il campione del mondo in panchina

Nel nostro campionato potrebbe cambiare una panchina. L’ultimo risultato rischia di essere fatale per il tecnico e il sostituto è scelto

La Serie A sta per entrare nel vivo e molti tecnici sono a forte rischio. I risultati del weekend potrebbero essere decisivi per alcuni allenatori e già nelle prossime ore c’è la possibilità di un cambio in panchina. L’ultima sconfitta costringe la società ad effettuare delle riflessioni se continuare così oppure dare uno scossone. La classifica inizia ad essere davvero pericolosa e c’è bisogno di un cambio di passo per cercare di uscire dalla zona rossa.

Valutazioni in corso e decisioni che saranno prese nelle prossime ore. In caso di esonero, la scelta dovrebbe cadere su un campione del mondo. Anche se non è da escludere la possibilità di un tecnico di esperienza. La linea della società è comunque quella di puntare su allenatori giovani per costruire un progetto e a questo punto non ci resta che attendere ancora un po’ di tempo per avere un quadro più chiaro.

Serie A: possibile esonero, scelto il sostituto

La speranza della società era quella di non procedere con lo scossone, ma la situazione non è sicuramente delle migliori e in questo momento non possiamo escludere nulla. Stando alle ultime informazioni, la sconfitta odierna potrebbe costare molto caro al tecnico. Nessuna decisione è stata ancora presa. Sono in corso tutte le valutazioni del caso anche se sembra molto difficile ipotizzare di continuare così la stagione.

Il Monza è uscito sconfitto dal match contro il Lecce ed ora per Nesta l’esonero si fa più concreto. I brianzoli in classifica sono ultimi e c’è bisogno di un cambio di passo importante. Fino a questo momento Galliani ha difeso il suo tecnico, ma ora la situazione si fa sempre più complicata e un cambio in panchina è possibile. Tra i possibili sostituti c’è anche Pirlo, che ha voglia di tornare ad allenare dopo l’esperienza non fortunata con la Sampdoria.

Da precisare che per il momento non è stata presa nessuna decisione. Sono in corso le valutazioni del caso e non è da escludere che si possa dare una ulteriore chance al tecnico. Il problema è che la classifica inizia ad essere davvero brutta e una decisione in ritardo rischia di complicare ancora di più la stagione. Pirlo aspetta e spera di ricevere la chiamata dal Monza per subentrare a Nesta ed iniziare questa nuova esperienza.