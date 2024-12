Napoli: non solo Bijol, altro colpo dall’Udinese

La partita contro i friulani è servita per iniziare alcune trattative di calciomercato. Possibile un doppio colpo entro la prossima estate

La vittoria contro l’Udinese permette al Napoli di mettersi alle spalle un periodo non facile. Ma la trasferta in Friuli, come scritto da areanapoli.it, è servita anche per fare un piccolo punto della situazione in chiave calciomercato. Stando alle ultime indiscrezioni, Manna ha avuto un colloquio con il club bianconero per discutere di alcuni giocatori.

Non è un mistero l’interesse del Napoli nei confronti di Lucca e Bijol. Ma sembrerebbe che nel colloquio i partenopei abbiano espresso il proprio gradimento verso un altro giocatore bianconero. Ad oggi più in prospettiva futura che nell’immediato presente. Naturalmente siamo solamente nella fase embrionale di ogni ipotetica trattativa e non ci resta che aspettare le prossime settimane per capire se questo dialogo sarà approfondito oppure il tutto resterà nel campo delle idee.

Napoli: asse con l’Udinese, le ultime

I discorsi tra Napoli e Udinese nelle ultime settimane si sono concentrati in particolare su Bijol. Lo sloveno è il principale obiettivo per la difesa dei partenopei e l’incontro di campionato è servito per fare il punto della situazione e capire meglio la fattibilità dell’operazione. La volontà di chiudere c’è, ma le condizioni dei friulani non sono sicuramente semplici da rispettare. Per questo motivo il dialogo andrà avanti nelle prossime settimane nella speranza magari di arrivare ad un compromesso vista anche la concorrenza.

Ma, stando alle ultime indiscrezioni, il Napoli avrebbe sondato il terreno anche per Lovric. Il centrocampista dell’Udinese è forse uno dei migliori di questa stagione e i partenopei lo starebbero vagliando per rinforzare la linea mediana la prossima estate. Anche in questo caso siamo solamente nel campo delle ipotesi visto che la strada è lunga. Ma l’interesse nei suoi confronti apre questa possibilità di calciomercato.

La volontà del Napoli è quella di costruire nelle prossime stagioni una squadra competitiva e il calciomercato estivo rappresenta forse l’occasione giusta per portare da Conte giocatori di livello. Lovric è uno di questi anche se non sono da escludere delle sorprese considerato che Manna ha diversi nomi sulla lista. La strada da percorrere per giugno è ancora tanta e magari gli obietti cambieranno. Ma intanto i partenopei hanno sondato il terreno per il centrocampista bianconero e vedremo se il tutto si trasformerà in realtà oppure no.