Ennesima esclusione: addio a gennaio, Conte lo aspetta

Il giocatore sembra essere ai ferri corti con il club di appartenenza e il Napoli segue da vicino la situazione. Si chiuderà a gennaio?

Il Napoli inizia a vagliare tutte le possibilità in ottica calciomercato invernale. L’obiettivo del tecnico è sicuramente quello di alzare il livello della squadra a sua disposizione e ha chiesto alla società giocatori pronti a sposare il progetto dei partenopei senza guardare all’età o ad altro. Una linea quindi ben chiara che Manna è pronto a seguire per dare un segnale importante anche allo stesso Conte. La volontà è quella di sposare in pieno le indicazioni dell’allenatore e lo si proverà ad accontentare.

In queste ultime ore un giocatore sembra avere ormai rotto con il proprio club. L’ennesima esclusione lo porta lontano dalla squadra e il Napoli continua a seguire da vicino la situazione. Si tratta di una opzione di calciomercato da vagliare visto che siamo ormai alle porte dell’apertura della sessione invernale e presto le trattative entreranno nel vivo.

Calciomercato Napoli: ancora una esclusione, i partenopei ci pensano

In casa Napoli c’è la consapevolezza che alcuni ruoli devono essere rinforzati nel giro di qualche settimana. Davanti nessuna sembra intenzionata a rallentare e saranno i dettagli a fare la differenza. Con una sola competizione in calendario, avere una panchina lunga potrebbe consentire ai partenopei di fare un colpo importante in chiave Scudetto. Da qui l’idea di andare a prendere calciatori destinati comunque a dare garanzie come fatto con Neres.

E c’è un giocatore che stuzzica molto Antonio Conte: stiamo parlando di Marcus Rashford. L’inglese è ormai in rotta con Amorim e il Manchester United è pronto a lasciarlo partire durante il calciomercato invernale. Il Napoli resta una opzione visto l’interesse dei Red Devils nei confronti di Osimhen. Ad oggi sembra essere più probabile l’inserimento del britannico nell’ipotetico scambio rispetto a Zirkzee per questioni anche tattiche.

Per il momento siamo comunque nel campo delle ipotesi. Il Manchester United non ha ancora rotto gli indugi per arrivare a Osimhen e il Napoli prima deve cedere Simeone e Raspadori. Una volta fatto questo la situazione Rashford potrà essere approfondita. Al momento la certezza è rappresentata dal fatto che il britannico è in uscita dai Red Devils e rappresenta una possibilità di calciomercato per i partenopei. Poi la strada è lunga e non possiamo escludere delle sorprese in questo senso.