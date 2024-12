Serie A, Dele Alli si allena subito: colpo a zero

Un nuovo intreccio di calciomercato in Serie A: Dele Alli è pronto a firmare subito in Italia. Ecco il nuovo colpo a zero come annunciato da Sky Sport

Una nuova mossa strategica svelata da Sky Sport pochi minuti fa. Il talentuoso giocatore inglese, ex Tottenham, Dele Alli, è fermo ormai da un anno e mezzo, ma ora è pronto a ricominciare ad incantare tutti. Non ha trovato nessuna destinazione entusiasmante, ma ora la sua prossima squadra potrebbe essere in Serie A. Conosciamo subito tutti i dettagli per il colpo a parametro zero.

Saranno giorni intensi per conoscere la sua prossima destinazione in Serie A. Dele Alli è voglioso di ricominciare la sua carriera dopo aver pensato a superare prima i suoi problemi interiori. Ha sofferto tantissimo in questi mesi, ma il talento inglese vorrebbe tornare sul terreno di gioco. L’ex Tottenham non vede l’ora di firmare subito il suo prossimo contratto, ma vanno testate subito le sue condizioni.

Serie A, Dele Alli firma dopo un anno e mezzo: ecco la situazione

Il talento inglese potrebbe subito allenarsi nei prossimi giorni con un nuovo regalo di Natale pronto ad essere scartato. Ecco la verità annunciata da Sky Sport pochi minuti fa: il giocatore si trova già in Italia per assistere alla sfida di campionato.

Un nuovo colpo sorprendente in Serie A. Dele Alli è pronto a vestire la maglia del Como come svelato da Sky Sport pochi minuti fa: il giocatore inglese si trova sull traibune dello Stadio Sinigaglia per assistere alla sfida della squadra di Cesc Fabregas contro la Roma.

Secondo le prime indiscrezioni l’ex Tottenham è pronto ad allenarsi con il Como: ci sono stati già i primi contatti per capire le sue condizioni fisiche. Negli ultimi mesi ha sofferto davvero tanto spiegando tutti i motivi: da un anno e mezzo non è stato più protagonista, ma non ha intenzione di appendere gli scarpini al chiodo.

Un’occasione d’oro in Serie A per trovare così una nuova soluzione immediata: il Como potrebbe testare da vicino il suo stato di forma prima di fargli firmare un nuovo contratto il prima possibile. Al Tottenham ha avuto numerosi litigi con Josè Mourinho mostrando il suo carattere davvero fragile, ma è tempo di ripartire: ecco l’intreccio decisivo in Serie A per sognare in grande.