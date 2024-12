Calciomercato, Allegri ha deciso: torna ad allenare una big

Massimiliano Allegri è stato accostato nelle ultime settimane a nuovi top club. Ecco l’intreccio decisivo di calciomercato per allenare subito una big d’Europa

Un momento decisivo per trovare subito una nuova squadra da guidare nelle prossime settimane. L’allenatore livornese vorrebbe subito tornare in panchina con una big: ecco l’intreccio decisivo per conoscere il futuro di Massimiliano Allegri.

Dopo la separazione con la Juventus Max Allegri è in attesa di una nuova destinazione per mettere in pratica la sua idea di calcio. Ottimo gestore di risorse umane, l’allenatore livornese è pronto per iniziare un nuovo percorso interessante anche in Champions League. Saranno giorni intensi per arrivare così all’accordo definitivo: Allegri non ha voluto ancora svelare il suo futuro nelle ultime settimane, ma prima o poi arriverà la decisione definitiva per rivederlo subito in panchina. Un nuovo intreccio decisivo per conoscere il suo futuro: ecco il dettaglio da urlo per chiudere subito l’affare immediato con l’allenatore livornese.

Calciomercato, la nuova big per Allegri: la verità

Tutto può cambiare improvvisamente nel mondo del calcio. L’allenatore livornese vorrebbe subito tornare in panchina per allenare una big di livello internazionale. Pochi minuti fa è arrivato l’annuncio dalla Spagna: conosciamo tutti i dettagli per il futuro di Allegri.

Come svelato dal portale spagnolo, fichajes.net, Massimiliano Allegri è pronto ad iniziare una nuova avventura nel calcio internazionale. L’allenatore livornese è in pole per sostituire Carlo Ancelotti sulla panchina del Real Madrid: già in passato è stato accostato ai blancos, ma nelle prossime settimane potrebbe arrivare anche l’accordo definitivo.

Tutto dipenderà dalla situazione in casa Real: Carlo Ancelotti è stato bersagliato nelle ultime settimane, ma ora Florentino Perez ha intenzione di continuare con l’allenatore nativo di Reggiolo. Allegri resta la prima scelta in ottica futura, mentre gli altri nomi sono quelli di Klopp e Loew.

Dopo la separazione dalla Juventus, lo stesso allenatore livornese si è preso una nuova pausa di riflessione. Ha vissuto momenti magnifici alla guida dei bianconeri, ma il suo futuro non sarà in Serie A. Il Real Madrid è alla ricerca di una nuova guida tecnica in caso di addio di Carlo Ancelotti: può arrivare così l’intreccio proprio con un nuovo allenatore italiano. Una nuova destinazione da urlo per iniziare così il progetto tecnico entusiasmante: Allegri non vede l’ora di guidare una big europea.