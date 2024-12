Napoli, firma immediata: Manna chiude l’affare

Un nuovo affare in casa Napoli per la chiusura definitiva del direttore sportivo Giovanni Manna. Firma in arrivo, spunta il nuovo intreccio per Conte

Saranno settimane intense per conoscere i prossimi colpi per Antonio Conte. L’allenatore del Napoli ha invocato a gran voce nuovi innesti di caratura internazionale, ma ecco la strategia vincente del ds Giovanni Manna. Chiuso subito il primo affare, il nuovo regalo di Natale del presidente De Laurentiis: la nuova strategia tutta da scoprire.

La dirigenza partenopea è al lavoro per puntellare la rosa a disposizione di Antonio Conte. L’allenatore azzurro vuole subito riportare in alto il Napoli: ecco la strategia vincente del ds Manna. Un motivo in più per programmare subito anche la prossima stagione con l’obiettivo di ritornare subito in Champions League: ecco il primo regalo di Natale in casa azzurra.

Napoli, nuovo affare per Conte: firma in arrivo

La firma immediata arriverà nelle prossime settimane: il ds Manna ha già chiuso il primo affare in vista del 2025. Un momento decisivo per puntellare la rosa azzurra con nuovi intrecci decisivi a partire da gennaio.

Come svelato dal portale TMW Alex Meret sarà ancora il portiere del Napoli. L’incontro dei giorni scorsi tra il ds Manna e il suo entourage a Castel Volturno darà il via alla fumata bianca. Risolta quasi definitivamente la situazione per l’ingaggio del portiere friulano: l’accordo sarà ufficiale a fine anno con la firma fino al 2027 con un’opzione per quello successivo.

Alex Meret è stato bersagliato anche da numerosi fischi in passato: ora è diventato parte integrante del progetto di Antonio Conte che l’ha valorizzato facendolo esprimere al massimo. L’estremo difensore del Napoli è migliorato anche sotto il profilo caratteriale riuscendo così ad avere la meglio anche all’interno dello spogliatoio. Tutto può cambiare improvvisamente per arrivare così alla chiusura definitiva.

Il rinnovo contrattuale è stato voluto a tutti i costi dalle parti coinvolte: il presidente De Laurentiis blinderà così il portiere friulano Alex Meret che era in scadenza contrattuale con il Napoli. Anche l’Inter si era interessato dell’estremo difensore azzurro per una nuova beffa a parametro zero di Beppe Marotta.

Non sarà così: il Napoli è pronto ad annunciare il rinnovo contrattuale entro Capodanno per iniziare la seconda parte di stagione con un nuovo colpo immediato. Una voglia immensa di proseguire insieme la storia d’amore.