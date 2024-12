Calciomercato, Skriniar ha deciso: giocherà in Serie A

Una nuova avventura per Milan Skriniar. Il difensore slovacco del PSG potrebbe subito cambiare aria: ecco l’intreccio decisivo, cosa succederà nelle prossime settimane?

Gennaio è sempre più vicino per mettere a segno colpi entusiasmanti in Serie A. Ecco la nuova destinazione tutta da scoprire per il difensore slovacco del PSG, Milan Skriniar, escluso ancora una volta da Luis Enrique per l’ultima sfida della squadra parigina. Già in estate è stato vicinissimo alla cessione che potrebbe ora arrivare a gennaio.

Un nuovo intreccio decisivo per conoscere la prossima squadra del difensore slovacco. Conte già lo conosce molto bene vista la loro avventura condivisa all’Inter: spunta la sua decisione in vista dei prossimi giorni. Tutto potrebbe cambiare immediatamente nei prossimi giorni: ecco la prossima avventura del difensore slovacco. Ultime ore frenetiche per conoscere così la sua prossima squadra: ecco tutto quello che c’è da sapere.

Napoli, la decisione di Skriniar: c’è un ostacolo

Il difensore slovacco è pronto a cambiare nuovamente maglia dopo le stagioni al PSG. Dopo l’exploit all’Inter con la vittoria dello Scudetto, Skriniar non vede l’ora di volare nuovamente in Serie A: ecco le novità dell’ultim’ora per il suo futuro.

Come svelato dal portale Calciomercato.com, Skriniar è pronto a cambiare aria dicendo addio al PSG. Ancora una volta il difensore slovacco è stato escluso dai convocati di Luis Enrique: la sua decisione arriverà ufficialmente nei prossimi giorni. Spunta l’intreccio da urlo tra Napoli e Juventus, ma c’è l’ostacolo dell’ingaggio molto alto per il presidente De Laurentiis.

Conte lo avrebbe già voluto allenare nuovamente in estate, ma ha optato per la permanenza a Parigi: ora potrebbe subito arrivare la sua cessione per incassare tanti milioni. Ora il PSG dovrebbe accettare la sua decisione per farlo partire a gennaio contribuendo anche ai 9 milioni d’ingaggio che percepisce attualmente.

Il Napoli tenterà l’assalto fino alla fine per rinforzare la retroguardia a disposizione di Conte che ha invocato subito nuovi innesti a gennaio. Skriniar resta sempre nella lista della dirigenza partenopea, ma resta un colpo difficile da mettere a segno per l’ingaggio che percepisce. Tutto può cambiare nelle prossime ore con il suo ritorno in Italia: tutto può succedere immediatamente nella sessione invernale. Il difensore slovacco conosce molto Conte e Lobotka: il PSG lo dovrà liberare per una nuova avventura da urlo proprio in Serie A.